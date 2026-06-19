Registro de los restos: la memoria fragmentada de "Sara"

Una mujer permanece inmóvil frente a una ventana. Su mirada intenta descifrar el patio, un espacio que parece contener algo más que plantas y luz. El plano podría ser el inicio de todo, o quizás el final de un recorrido que comenzó mucho antes, entre la fricción de los cuerpos y la violencia institucionalizada. Hay un dato preciso en esta geografía doméstica: un niño que entierra de manera sistemática cada regalo que recibe en su nuevo hogar. Ese acto mudo genera en la mujer un desvelo objetivo, la necesidad de entender qué dolores específicos atraviesan ese recuerdo de la infancia y de qué capas de memoria rota están hechos sus miedos actuales.

"Sara" se estructura como un tríptico. Lo que comenzó en 2024 como un relato de procedencia visceral, se completa ahora en un largometraje que funciona como un inventario de los vestigios de la última dictadura cívico-eclesiástica-militar argentina. La acción se sitúa con exactitud en 1982, a escasos días de la rendición en las islas Malvinas, el conflicto bélico que el gobierno militar utilizó como último recurso para prolongar su permanencia en el poder. Es la crónica del declive, el inventario minucioso del final de uno de los períodos más opacos de la historia argentina reciente.

En este fragmento, la observación se concentra en la cotidianeidad de Luisina (interpretada por Virginia Díaz) y su esposo Miguel (Gastón Biagioni). Él representa un tipo social específico: un empresario agropecuario, administrador de un matadero y un frigorífico heredados de las élites patricias. Mientras que las dos primeras partes del film registraban los mecanismos directos del secuestro y la represión ilegal del terrorismo de Estado, esta entrega final se repliega hacia el poder económico y el interior de la estructura familiar para examinar su sentido central.

El lunes 22 de junio se proyectará en la Universidad de Los Comechingones de Merlo, por primera vez completa en la localidad. Y a fines de octubre, los productores esperan poder estrenar por fin la película completa, unos 80 minutos de tensión histórica que completarán la historia conocida hasta ahora.

Las dos primeras partes de “Sara”ya tuvieron proyecciones en distintos encuentros, en general universitarios y en general en actos relacionados a los derechos humanos.

La trama, que desde el origen estuvo marcada por la opresión parapolicial, abandona en la tercera parte el trasfondo histórico general para revelar su materia más cruda. Sara se convierte en un examen del patriarcado y de su política sobre los cuerpos.

A través de la propiedad del frigorífico y el control del entorno familiar, el film expone lo que Rita Segato define como la pedagogía de la crueldad: un sistema donde el mandato de masculinidad exige la dominación y la propiedad de la vida ajena como formas de reafirmar el poder. La violencia política de la dictadura se revela entonces no como una anomalía, sino como la extensión lógica de ese orden patriarcal. El relato adquiere así la categoría de un estudio clínico sobre el control, una mirada fija sobre las marcas que el tiempo histórico deja en los cuerpos.

Los espectadores que tratarán de unir entre el dolor, la violencia y la solidaridad una forma de ver esta memoria fragmentada que nos compone. Todo comienza con una mujer que se abisma y un mundo que comienza a desmoronarse a su paso.

Sara es una producción de la Fundación Sol de Noche, basado en la obra teatral de Aurora Garro. Actúan en este fragmento: Virginia Díaz, Gastón Biagioni, Ester Mancuello, Romina Reta, Noha Dimitri Tadei, Romina Bodoc, Clara Bennardis, Erika Dautorio, Rosario Finelli, Leo Núñez, Coco Fernández, Franco Pirovano y Leandro Díaz.

Equipo técnico: Producción ejecutiva: Fundación Sol de Noche, Aurora Garro - Producción general: Aurora Garro, Juliana Saravia, Andrea Breninato y Fernando Saad - Guión y Dirección:; Fernando Saad - Dirección de Sonido: Martín Quinzio - Dirección de Fotografía: Facundo Sarthes- Gaffer: Ignacio Mauro - Maquillaje, Macela Chari - Vestuario: Roxana Ledesma - Dirección de Arte: Andrés Bustos Flitt - Asistencia de Arte: Lucy Riera - Utilero: Martín Poblete - Gestión de Apoyos: Alberto Soria.