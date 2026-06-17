La música de Ramón Ayala, reinterpretada con la misma exquisitez

Es curioso que “Garupá”, un trío que tributa con exquisita delicadeza la obra de Ramón Ayala, haya realizado en apenas cuatro años de vida tres giras por Europa y que nunca haya venido a San Luis. Homero Chiavarino, acordeonista del grupo, señaló que en realidad son muchas las provincias argentinas que todavía tienen por visitar.

Y explicó que los viajes al Viejo Continente obedecieron a oportunidades concretas que aprovecharon detrás de su objetivo central: difundir la música del inolvidable compositor misionero. Es el mismo con el que llegarán el viernes al auditorio Mauricio López de la UNSL para presentar “El viejo río que va”, su segundo disco; y hacer algunas de "Canciones del mensú", el álbum debut.

Ayala es un músico indispensable para el folclore nacional que nació en Garupá, una pequeña localidad de Misiones de la que el trío tomó el nombre para bautizarse. “Ramón es un autor que si bien tiene una mirada nostálgica en su poética, siempre miró para adelante”, dijo Homero.

De allí que un compositor que falleció en 2023 a los 96 años mantenga su influencia en las nuevas generaciones. El acordeonista, que también toca la guitarra en el trío, señaló que los temas a los que le cantó el misionero continúan vigentes, aún 50 años después de las composiciones.

Chiavarino comparte “Garupá” con el pianista Joel Tortul, más cercano al tango, y con el guitarrista y percusionista Julián Venegas, que proviene del mundo de la canción de autor. “Toda esa combinación también hace a la obra de Ayala, que supo meterse con otros géneros”, dijo el músico, de raíces chamameceras.

Homero se reconoció un ferviente admirador del folclore cuyano y lo relacionó íntimamente con la música del litoral en que si bien “cada una tiene su particularidad, son todos parte del mismo caldo”. En cuanto a lo musical, el intérprete reconoció que el folclore de su región se nutrió fuertemente de las guitarras de esta parte del país.

En esa relación es que el músico confía en que la propuesta de “Garupá” será bien recibida en San Luis, más allá de que la obra de Ayala trasciende hacia todo el país.

El trío estuvo este año por primera vez en el festival de Cosquín en “una gran experiencia” en la que llevó la bandera de su inspirador con la impronta particular que la banda intenta demostrar en sus presentaciones. Es que si bien el respeto a las creaciones de Ayala es evidente, el trío se esfuerza por mostrar desde lo musical y lo tímbrico una relectura de un clásico total del folclore nacional.