Disney Suite Arena llega a Roma Multiespacio

El próximo 12 de julio, a las 18:00, Roma Multiespacio será escenario de una propuesta artística pensada para emocionar a grandes y chicos. Se trata de "Disney Suite Arena", una obra musical de danzas clásicas que reúne sobre el escenario a más de 30 artistas, combinando danza, música, personajes entrañables y una puesta en escena de gran despliegue visual.

La obra recorre diferentes historias que forman parte del universo Disney a través de cuadros inspirados en películas que han marcado generaciones. Cada escena cuenta con ambientación, vestuario, música y proyecciones especialmente diseñadas para transportar al público a mundos llenos de magia y fantasía.

Durante el espectáculo, los asistentes podrán reencontrarse con personajes de historias como El Rey León, Zootopia, La Bella y la Bestia, Mary Poppins, 101 Dálmatas, Tiana y el Sapo, entre otras producciones que continúan conquistando el corazón de niños y adultos.

“Queremos que las familias vivan una experiencia diferente durante las vacaciones de invierno, donde la danza, la música y la magia de estas historias se conviertan en un recuerdo inolvidable”, afirmó Flavia Guiñazú, Directora de Vedrai Ballet.

La experiencia comenzará antes de la función con una recepción especial que incluirá encuentros con personajes, espacios para fotografías, glitter, candy bar y buffet generando un ambiente festivo desde el ingreso al predio.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de marcas locales como La Tienda y Algo Grosso Juguetería, que apuestan a generar este tipo de actividades que fortalecen los vínculos familiares y promueven el disfrute colectivo.

La propuesta está orientada a toda la familia y busca ofrecer una experiencia integral donde la danza, la música y la emoción se unen para crear una tarde inolvidable durante las vacaciones de invierno.

Las entradas tienen un valor de $12.000 o 2 x $15.000 y ya se encuentran a la venta y se espera una importante convocatoria para uno de los espectáculos infantiles más destacados de la temporada en la ciudad de San Luis.

Una invitación para volver a soñar, cantar y emocionarse junto a los personajes que forman parte de la infancia de varias generaciones.

📍 Lugar: Roma Multiespacio – Gervasio Escudero y Ruta 3

🕒 Horario: 18:00

📞 Conseguí tu entrada en:

Algo Grosso Juguetería - San Martín 491/ Colón 618 -

La Tienda - Pringles 1136-

ZAC Zona de Actividades Logísticas- Ruta 3, km1 - Kiosquito

A través de promotores autorizados Laura: 2665107726 / Franco 2664941500

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