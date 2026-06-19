La urgencia y la nobleza de un mensaje natural

El último tema del EP que "Savia mestiza", la banda de Salsipuedes, en Córdoba, editó este año se llama “Rebelde alegría”; una alegre coincidencia con el nombre de la agrupación que organiza la peña en la que actuarán el sábado, “La alegría rebelde”. “Habla de que estamos en la misma sintonía y tenemos un posicionamiento similar para estos tiempos, en los que tenemos claro que las cosas andan mal”, explicó Rocío Taboas, la cantante del quinteto.

Pese al panorama desolador, el grupo y la peña merlina proponen un estilo de vida que además de una sonrisa se acompaña con el cuidado del monte, de los espacios comunitarios, de la organización colectiva y de las formas de tejer redes. “La alegre rebeldía –sentenció la cantante- pasa por ahí en estos tiempos”.

Rocío nació en Esquel y se fue a Buenos Aires, donde conoció a Bocha Torres, un músico del interior bonaerense con el que decidieron instalarse en La Plata. Compañeros de vida y de arte, primero tocaron como un dúo acústico aunque en coincidencia a su mudanza a las sierras de Córdoba, en 2019, empezaron a sentir que sus composiciones necesitaban más acompañamiento instrumental.

Le dijeron a su vecino Martín Gallo que se incorpore con la batería y a la vez el nuevo integrante les recomendó a Nicolás Bertini, quien recién llegaba de Brasil, donde se había instalado por unos años. “La magia se dio instantáneamente, desde los primeros ensayos y desde entonces no hemos dejado de tocar en ningún momento”, agregó la cantante.

En San Luis actuarán el sábado 20 de junio a las 21:30 en el Festival del Solsticio, que se realizará en la plaza de Los Molles y tendrá charlas, talleres, cantina con locro y la presencia del merlino “Puchi” García, “un amigo muy querido por nosotros, un gran poeta”, lo define Rocío.

“Savia mestiza” grabó un álbum de estudio y un EP y ahora está en preparación de su segundo disco, de pronto nacimiento. Mientras tanto, recorren el país con giras por la Patagonia, Santiago del Estero, Buenos Aires y Santa Fe, entre otras.

En la provincia tocaron en Merlo, donde tienen varios conocidos, y tienen la esperanza de llegar a otras ciudades. “Nos pone muy felices –siguió la artista- andar con las canciones y compartir por nuevos lugares nuestra música”.

Uno de los temas que más se repite en las canciones de “Savia…” es el cuidado de la naturaleza, un punto que se considera parte de la identidad de la banda, aunque los integrantes consideren que no fue algo buscado, sino que está en el día a día de la agrupación.



“Es la forma en la que nos posicionamos, en el mundo y con lo que sentimos que es una de las causas más nobles y urgentes que atraviesan este tiempo. Probablemente también tenga que ver con nuestra realidad, con cómo crecimos”, dijo Taboas, autora junto a Torres de la mayoría de las letras.

Los orígenes de ambos establecen la lírica de la banda. Mientras Rocío se crió en la localidad chubutense que emprendió una severa lucha contra la megaminería; “Bocha” pasó su infancia en una localidad rural bonaerense ahora “arrasada por la soja y los agrotóxicos”. Ahora, en Córdoba, la realidad está atravesada por las amenazas de los incendios forestales y la especulación inmobiliaria.

Una de las satisfacciones que encuentra la agrupación en sus recitales en todo el país es “encontrar gente que sintoniza con nuestro mensaje y está dispuesta a recibirlo”.