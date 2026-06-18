A treinta años de su primera historia, los juguetes demuestran su vigencia

Uno de los días más esperados para los fanáticos del cine llegó por fin. Y con él, la apertura formal de la temporada alta de estrenos que tiene su punta de lanza con la razón por la que el jueves 18 de junio estaba marcado con rojo en el almanaque de chicos y, sobre todo, de grandes: se estrena la quinta parte de “Toy story”.

En realidad, la nueva aventura de la animación que cambió la infancia y la adolescencia de muchos tuvo su avant premiere el miércoles en Cinemacenter de San Luis con una función a sala llena que fue el preludio de lo que se espera sea uno de los éxitos del invierno.

El regreso de los juguetes es un guiño nostálgico pero también actual a una dos generaciones de espectadores que tuvieron en Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo unos personajes con los que reír y emocionarse.

La nueva historia tiene como protagonista a una nena de 8 años que disfuta de estar con sus juguetes, ante su timidez que le impide relacionarse con chicos y chicas de su edad. Sus padres, sin embargo, deciden comprarle una tablet para que pueda ser parte de los juegos por internet con sus compañeras.

La llegada del nuevo entretenimiento angustia a los juguetes que temen quedar en desuso ante el avance de la tecnología, mientras los padres de la nena se debaten entre exponerla a los peligros de la red o arriesgarse a que su hija no aprenda a relacionarse con el mundo.

La primera versión de “Toy story” se estrenó en 1996 y luego tuvo otras secuelas hasta la número 4, que sorprendió al mundo en 2019. Es el único estreno de la semana en San Luis y Villa Mercedes.