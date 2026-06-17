Giovanni busca votos para el Mundial de canciones

Una canción de Giovanni, el cantante puntano, está entre las mejores del Mundial de Canciones, un concurso organizado por un reconocido productor bonaerense que busca nuevos talentos. “Cama para 2”, el tema del artista local, se mantiene en el segundo puesto en la votación del público, a muy pocos votos del primero.

Giovanni apeló a los puntanos para mantenerse entre los primeros puestos y acceder al premio: una grabación con la producción de Nico Valdi, el organizador del Mundial. A principios de semana, el cantante estaba en el primer puesto del ránking pero fue superado por “Chiquita mía”, de Manuman. De todos modos, la diferencia es exigua.

“Por eso necesito que los puntanos me voten, hacerlo es muy fácil”, dijo el cantante que participa del certamen que tiene 1300 canciones disponibles y cuyo final es incierto no solo por lo disputado del primer puesto sino porque tampoco está muy claro cuándo cierra la votación, aunque se estima que será entre jueves y viernes.

“Cama para 2” es un muy bailable tema que fue subida a la plataforma del concurso y de inmediato generó buenas reacciones. Para votar, hay que ingresar a mundialdecanciones.com e ir a la casilla “Votar”, lo que redirecciona a un ingreso para poner "Continuar con Google", allí se abre nuevamente el enlace y se vota directamente.