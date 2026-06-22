Diputados puntanos respaldaron el pedido de sesión especial para interpelar a Adorni

Los dos diputados nacionales por San Luis, Jorge “Gato” Fernández y Ernesto Nader “Pipí” Ali se adhirieron al pedido para la sesión especial convocada para este martes, a las 14, en la Cámara de Diputados de la Nación. El temario incluye seis expedientes vinculados al escándalo patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El conflicto estalló cuando Adorni admitió haber omitido al menos 500.000 dólares en sus declaraciones juradas desde que asumió como funcionario en el gobierno del presidente Javier Milei.

El jefe de Gabinete incurrió en contradicciones sobre el origen de esos fondos, incluyendo inversiones en criptomonedas cuya cronología no pudo acreditar con documentación. La situación se agravó tras su presentación ante Diputados del 29 de abril, cuando negó cualquier ocultamiento.

La Cámara oficializó la convocatoria con seis proyectos de resolución. El temario va desde pedidos de informes e interpelación hasta tres iniciativas específicas que buscan activar el mecanismo constitucional de moción de censura para que Adorni abandone su cargo.

Entre los ejes centrales del conflicto parlamentario está la omisión patrimonial. Adorni rectificó sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Admitió públicamente haber mantenido 500.000 dólares no declarados junto a su esposa, justificando que eran ahorros en negro comunes en la actividad privada.

También hay inconsistencias en criptomonedas. Parte de su defensa se centró en una ganancia de 300.000 dólares por una inversión inicial en Bitcoin de 200.000 dólares entre 2013 y 2018. La cronología y la falta de documentación respaldatoria restaron credibilidad a la coartada ante los bloques opositores.

El principal obstáculo de la oposición para avanzar de forma inmediata es el reglamento. Al no contar los proyectos con dictamen previo de comisión, el oficialismo argumenta que cualquier tratamiento sobre tablas requiere una mayoría especial de dos tercios, un número del que la oposición carece de forma directa.