Suiza se complicó en el final, pero venció a Canadá y se quedó con el Grupo B

Con un poco de sufrimiento en el final, Suiza logró imponerse por 2-1 ante Canadá en el cierre del Grupo B y, así, se quedó con el primer puesto de su zona camino a los dieciseisavos de final.



Después de un primer tiempo con pocas emociones, Suiza encontró el primer gol de la tarde a los 40 segundos de iniciado el complemento y desde los pies de Ruben Vargas, tras una asistencia de Johan Manzambi.



Curiosamente, 11 minutos después, Manzambi sería quien amplíe la ventaja para los europeos, con un fuerte remate que se le escapó al arquero Maxime Crépeau.



A los 30, Promise David le puso suspenso al trámite con el gol del descuento, algo que envalentonó a los canadienses y que derivó en que el cierre del partido se juegue contra el arco suizo. A pesar de los embates de los locales, Suiza finalmente mantuvo el resultado y se quedó con la victoria.



Ahora, Suiza aguarda por la definición de la fase de grupos, dado que enfrentará a uno de los mejores terceros que saldrá de los Grupos E, F, G, I o J. En tanto, Canadá sabe que enfrentará al segundo del Grupo A, que por ahora es Corea del Sur.



TyC Sports.

