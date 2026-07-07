Colombia cae en penales vs Suiza y deja el Mundial en octavos

Colombia quedó eliminado por penales en octavos de final de la Copa del Mundo. Foto: Getty.

Los equipos definieron el cupo a cuartos de final del Mundial desde el punto blanco. Los europeos fueron más efectivos y avanzaron.



Tras el 0-0 en los 120 minutos de juego, la clasificación se resolvió en los penales.



Colombia arrancó bien con un cobro de Juan Fernando Quintero. Fallaron Dávinson Sánchez y Juan Camilo "Cucho" Hernández. El portero Camilo Vargas no atajó ninguno y el resultado fue 4-3.



Hace ocho años, en la misma instancia del Mundial Rusia 2018, Colombia quedó eliminada por esa vía frente a Inglaterra. De la edición 2026 también se despide por su mala puntería en los cobros.



La Selección ganó tres partidos a Uzbekistán, RD Congo y Ghana. Empató 0-0 con Portugal y cayó contra los suizos en la definición de penales.



ESPN.

