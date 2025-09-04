Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay clasificaron al Mundial

La selección de Colombia le ganó 3-0 a su par de Bolivia, en condición de local, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y se clasificó para la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Igual alegría tuvo Uruguay, que goleo 3 a 0 a Perú y se aseguró la clasificación directa.

La jornada se completó con la victoria de Brasil que goleó 3-0 a su par de Chile y escaló hasta la segunda posición gracias al empate en cero de Ecuador ante Paraguay.

Los goles de los dirigidos por el histórico director técnico italiano Carlo Ancelotti, considerado como uno de los mejores de la historia, fueron Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes.

Una igualdad que significó una clasificación

Paraguay y Ecuador empataron 0 a 0, en Asunción, y ambos se clasificaron para el Mundial 2026, en un cotejo disputado esta noche en el estadio Defensores del Chaco.

De esta manera, el equipo paraguayo -dirigido por el argentino Gustavo Alfaro- logró el punto que necesitaba y se aseguró el boleto al Mundial, luego de 16 años, ya que su última participación había sido en Sudáfrica 2010.

Por su parte, Ecuador, al mando de otro argentino -Sebastián Beccacece- volverá a jugar la cita mundialista ya que también había estado en Qatar 2022.

A tal punto llegó la euforia de los paraguayos que el presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para este viernes, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X: "Para que todos celebremos juntos. Pasaron 16 años desde nuestra última clasificación. ¡¡Vamos albirroja¡¡".

Barranquila fue una fiesta

En el partido disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el mediocampista y capitán James Rodríguez abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo.

En el complemento, el delantero Jhon Córdoba marcó el segundo gol a los 30 minutos del complemento y Juan Fernando Quintero cerró la goleada a los 37 minutos.

Con este resultado, el equipo de Néstor Lorenzo clasificó a su sexto Mundial y volverá a la cita intercontinental tras ocho años, siendo la última presencia en la edición de Rusia 2018. El combinado colombiano cerrará su participación el próximo martes a las 20.30 horas ante Venezuela en condición de visitante.

Por su parte, los del Óscar Villegas pusieron en riesgo sus posibilidades de llegar a un posible repechaje intercontinental. Para alcanzar este ansiado séptimo puesto, Bolivia deberá ganarle a Brasil el martes en condición de local y que Venezuela no lo haga ante Colombia.

Carnaval uruguayo

La Selección uruguaya le ganó a Perú por 3 a 0 al término del partido que disputaron en el estadio Centenario de Montevideo.

Los autores de los goles del seleccionado local fueron el delantero Rodrigo Aguirre, el mediocampista Giorgian de Arrascaeta y el atacante Federico Viñas.

Con el triunfo, el seleccionado uruguayo aseguró su clasificación directa al Mundial próximo, ubicándose en el tercer puesto de la zona sudamericana con 27 puntos, mientras que Perú fue eliminado, con 12 puntos y en anteúltima posición.

En la próxima, y última, fecha FIFA, Uruguay deberá visitar a Chile, mientras que Perú será rival de Paraguay, como local. Ambos encuentros se darán el próximo martes 9 de septiembre, a las 20:30 horas (horario argentino).