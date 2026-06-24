Bosnia-Herzegovina vs. Qatar: los balcánicos ganaron 3-1

Bosnia-Herzegovina hizo lo que debía hacer para soñar. Derrotó 3 a 1 a Qatar por el Grupo B del Mundial 2026. De este modo, los balcánicos finalizaron en el tercer lugar de la zona por detrás de Suiza y Canadá, pero quedaron muy bien acomodados para meterse a la próxima instancia como mejores terceros.



El equipo de Sergej Barbarez arrancó con todo. En los primeros minutos, tuvo dos disparos desde afuera del área que fueron detenidos por Mahmud Abunada, arquero rival que empezaba a ser figura. Sin embargo, la tercera fue la vencida. A los 29 Kerim Alajbegović hizo una gran jugada y remató potente de derecha para poner el 1 a 0.



Así se le abrió el arco a un equipo que era superior y que no demoró nada en aumentar el marcador. A los 34, llegó un centro desde la izquierda para Edin Džeko. El experimentado delantero le pegó de primera y quien la desvió fue Sultan Al-Brake, que marcó en contra para el 2 a 0 a favor de los bosnios.



Todo parecía ser muy tranquilo para el equipo que ganaba, pero en los últimos minutos de ese primer tiempo se complicó solo. Tras una llegada desde la derecha, los bosnios no marcaron bien y Edmilson Junior llegó por el segundo palo. Lo habilitó a Hassan Al Haydos, que sólo tuvo que descontar para poner el descuento a los 42.



En la última jugada, con un tiro en el palo volvió a avisar y se esperaba que para la segunda parte pueda llegar al empate, un resultado que los dejaba afuera a los dos. Sin embargo, en esa segunda etapa, Qatar nunca supo llegar al área para ilusionarse y Bosnia empezó a ser el equipo de la primera etapa. Los cambios fueron positivos y a los 35, llegó el tercero. Tras unos rebotes, Ermin Mahmić definió y marcó el 3 a 1.



Con ese resultado, la selección de los Balcanes se permitía soñar. Ganó un partido que por momentos se hizo duro y quedó tercero en el Grupo B. Ahora deberá aguardar que ningún otro tercero supere los 4 puntos o los iguale y tenga una mejor diferencia de goles, que para Bosnia es -1. De todos modos, el sueño está muy cerca de cumplirse y uno de los rivales en 16avos sería Estados Unidos.



La Nación.

