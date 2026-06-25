El Grupo Kubiker inaugura "Emociones de Invierno": un refugio donde respira el arte

La convocatoria es en el Muhsal, este viernes a las 20. La entrada es libre y gratuita. Foto: ANSL.

El invierno suele asociarse a la quietud, al silencio de los días cortos y al refugio puertas adentro. Sin embargo, este viernes las bajas temperaturas se vuelven pretexto para el encuentro y la calidez compartida. En las salas del Museo Muhsal se respira una atmósfera vibrante donde el arte, en sus múltiples formas, toma la palabra. El colectivo Grupo Kubiker es el gran anfitrión de "Emociones de Invierno", una propuesta estética que logra transformar la melancolía serena de la época en una paleta viva de texturas, luces y complicidades.



La exposición es, ante todo, un mapa de miradas diversas. En total, 22 artistas visuales convergen en el espacio: los miembros fundadores del grupo —Carina Cantisani, Chelo es Arte, Rosa Zambrano Centeno y Maximiliano Preti— junto a 18 creadores invitados de notable trayectoria, entre quienes se encuentran Sandra Aparicio, Mariana Balliro, Rodolfo Fages, Bautista Fernández, Ximena Fontanini, Mónica Fuentes, Laura Funes, Beatriz Levington, Yoli Lucero, Franco Martínez, María Moyano, Ulises Moyano, Gabriela Plateo, Matías Quiroga, Benjamín Rivas, Carlos Urtiaga, Ornela Velázquez y José Videla.



A través de disciplinas como la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía y las técnicas mixtas, cada expositor aporta su propia bitácora sobre el recogimiento y la esperanza contenida que late bajo la escarcha. El resultado no es una colección lineal de paisajes fríos, sino un testimonio colectivo y sensible del alma humana frente al ciclo natural.

Emociones de Invierno, una muestra imperdible. Foto: gentileza.



Pero la velada promete ir mucho más allá de lo puramente contemplativo. Fiel a un espíritu multidisciplinario, la cita se enriquecerá con la palabra escrita de la poeta Mirta Sotomayor de Cantisani y las interpretaciones dramáticas de Julieta Calderone y Carlos Banegas. La música tendrá un rol protagónico para entibiar el ambiente: la joven voz de Micaela Baldez compartirá el espacio con el sofisticado recorrido sonoro de Prelúdico Música.



Esta formación, que fusiona la labor pedagógica con la riqueza tímbrica, desplegará un selecto repertorio de música argentina y latinoamericana gracias a la participación de la Academia La Clave, la Academia Pentagrama y el Ensamble de Cuerdas Infanto Juvenil Provincial.



La danza también tendrá su lugar de la mano de la elegancia del Estudio de Danzas Españolas de Virginia Castro Lo Rè, mientras que los sentidos se terminarán de celebrar con una degustación artesanal.



Una cita imperdible para entender que el invierno también puede ser la estación más cálida cuando se la habita desde el arte.



Coordenadas



Fecha y hora: Viernes 26 de junio a las 20:00 hs.

Lugar: Museo Muhsal (Calle San Martín).

Entrada: Libre y gratuita.

