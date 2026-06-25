Paraguay y Ecuador juegan sus últimas chances en la Copa del Mundo

Dos equipos sudamericanos, Paraguay y Ecuador, con técnicos argentinos, serán los protagonistas de un sueño en la Copa del Mundo. Con algunas dificultades para clasificar, ambos equipos juegan este jueves 25 de junio la que podría ser su última carta en el Mundial.

El equipo que dirige Sebastián Beccacece, que había llegado con un largo invicto al torneo, solo pudo conseguir un punto en dos partidos y tiene que buscar la hazaña de ganarle al poderoso Alemania para soñar con la próxima rueda.

Los ecuatorianos tienen un punto y en caso de ganar deberían esperar que Curazao derrote Costa de Marfil para poder entrar segundos en su zona. Los partidos se jugarán a partir de las 17.

En el caso de Paraguay, que saldrá a la cancha a las 23, la situación es un tanto más simple. Juega con Australia, que tiene la misma cantidad de puntos, en un mano a mano apasionante. En el otro partido, el cómodo puntero, Estados Unidos, enfrentará a Turquía, que todavía no sumó puntos.

El grupo más cerrado de los que se definen este jueves es el F que tiene a Japón y a Países Bajos con cuatro puntos cada uno, seguidos de Suecia que tiene tres. Nipones se enfrentarán a nórdicos a partir de las 20; mientras que los neerlandeses tendrán un partido relativamente accesible con Túnez que no ha ganado todavía.