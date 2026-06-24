Con la vuelta de Neymar Jr., Brasil goleó a Escocia y clasificó primero

La Selección de Brasil fue ampliamente superior a su par escocés y le ganó por 3-0, con la vuelta a la cancha del destacado delantero Neymar Jr., por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026.

El conjunto brasileño se impuso con un doblete del extremo Vinicius Jr., a los seis y 47 minutos del primer tiempo, y el tanto del atacante Matheus Cunha, en 14 del complemento.

Con el triunfo y la abultada diferencia en el marcador, el equipo que dirige el italiano Carlo Ancelotti cerró el grupo en el primer lugar, con siete unidades, mientras que los escoceses quedaron en el tercer lugar, con tres puntos, y deberán esperar resultados para confirmar si clasifican entre los ocho mejores terceros.

Al haber accedido a las rondas eliminatorias en el primer lugar de la zona C, la “Verdeamarela” queda emparejada con el segundo clasificado del grupo F. Su rival actualmente sería Japón, pero también pueden ser los Países Bajos o Suecia y se determinará el próximo jueves 25 de junio, con los partidos comenzando a las 20:00.

Brasil abrió el marcador en su primera llegada de riesgo, a los seis minutos, cuando el extremo Rayan presionó para robarle la pelota al defensor Scott McKenna en la salida y luego asistir a Vinicius Jr., que eludió al arquero Angus Gunn con mucha frialdad y puso el 1-0.

El delantero Matheus Cunha generó peligro a los 11 minutos de la primera parte, mediante un remate lejano que se fue desviado por encima del travesaño.

A los 19 minutos de la primera parte, Vinicius avanzó por el costado derecho y, cerrándose contra el área, intentó un remate con el borde externo del pie, que salió desviado por el poste derecho de Angus Gunn.

Vinicius había marcado un doblete a los 21 minutos, mediante una nueva presión alta, aunque el mismo fue invalidado a instancias del VAR, que juzgó como falta un leve contacto del delantero del Real Madrid ante el defensor Jack Hendry.

Matheus Cunha volvió a intentar desde afuera del área cuando iban 41 minutos de la primera parte, con un disparo desde el costado izquierdo que tampoco tuvo precisión.

En 44 minutos, Vinicius desbordó por derecha y puso un centro atrás para el remate de primera de Cunha, que fue despejado sobre la línea por el mediocampista Lewis Ferguson.

En el segundo minuto de descuento, un excelente centro al segundo palo del mediocampista Bruno Guimaraes habilitó el cabezazo de Vinicius, que se desmarcó y puso la pelota contra el poste derecho de Angus Gunn y marcó el segundo.

Tres minutos más tarde, una pelota larga habilitó un buen control del delantero Rayan, que le permitió eludir a un marcador y quedar mano a mano, aunque definió al cuerpo de Gunn, que achicó a tiempo.

Segunda parte

Escocia tuvo su primer acercamiento de peligro a los tres minutos del complemento, mediante un centro desde la izquierda al punto del penal para el volante Scott McTominay, que definió por encima del travesaño.

A los seis minutos volvió a llegar Brasil, con un mano a mano por el costado izquierdo del frente de ataque de Vinicius, que esta vez no pudo superar el achique de Angus Gunn.

En 13 minutos del segundo tiempo, un nuevo remate de Matheus Cunha fue bloqueado y le quedó al mediocampista Lucas Paqueta, que se perfiló desde afuera del área y sacó un derechazo muy desviado.

Brasil pasó a golear a los 14 minutos de la segunda etapa, con un pase del mediocampista Casemiro para Bruno Guimaraes, que controló y eludió al borde del área para luego servirle el tanto a Cunha, que definió de primera y puso el 3-0.

Cuatro minutos después, un tiro libre sobre el borde izquierdo del área de Ferguson buscaba el ángulo izquierdo del arquero Alisson Becker, que estaba bien posicionado y puso desviar hacia arriba. En 18 minutos, el guardameta voló sobre su poste derecho y volvió a salvar a la “Verdeamarela”, al detener el cabezazo de McTominay.

El delantero Neymar tuvo su primer remate al arco a los 44 minutos, con un disparo desde el costado izquierdo del área que fue a las manos del guardameta Angus Gunn.

Escocia tuvo una nueva llegada en el quinto minuto de descuento de la segunda etapa, con una fórmula parecida: un nuevo centro rasante desde la izquierda habilitó la llegada al área de McTominay, que definió de primera pero no pudo superar a Alisson.

Síntesis del partido:

Grupo C – Fecha 2.

Brasil 3 - 0 Escocia.

Estadio: Hard Rock Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: César Ramos (México).

VAR: Guillermo Pacheco (México).

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Rayan, Lucas Paqueta, Vinicius Jr.; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Scott McKenna, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Lewis Ferguson, Scott McTominay, Kenny McLean, John McGinn; Lawrence Shankland. DT: Steve Clarke.

Goles en el primer tiempo: 6m. y 47m. Vinicius Jr. (B).

Gol en el segundo tiempo: 14m. Matheus Cunha (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Kieran Tierney por Andrew Robertson (E); 21m. Fabinho por Casemiro (B) y Gabriel Martinelli por Lucas Paqueta (B), 31m. Neymar Jr. por Matheus Cunha (B), 37m. Alex Sandro por Douglas Santos (B) y Endrick por Rayan (B); Anthony Ralston por Nathan Patterson (E) y Ryan Christie por Ben Doak (E), 45m. Findlay Curtis por Lawrence Shankland (E) y Che Adams por John McGinn (E).