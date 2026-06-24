“Adornigate”: una jugada que mostró los lazos entre los gobiernos de la Nación y San Luis

Una vez más, los diputados nacionales por San Luis Carlos Almena y Mónica Becerra cumplieron a rajatablas los mandatos del oficialismo nacional e impidieron que realización de una sesión especial de la Cámara de Diputados que buscaba tratar la interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que está sospechado de enriquecimiento ilícito.

La oposición en el Congreso de la Nación sumó 117 legisladores y quedó a 12 de los 129 necesarios para habilitar el debate. El otro puntano que no dio quorum fue Claudio Álvarez.

El oficialismo logró desactivar la sesión tras pactar con el PRO, la UCR y sectores dialoguistas. A cambio del faltazo, el oficialismo habilitó el tratamiento del tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales el martes 30, a las 15:00.

Almena y Becerra integran el bloque de La Libertad Avanza. La ausencia de ambos respondió de forma orgánica a la estrategia oficialista de hacer caer la sesión y trasladar el debate patrimonial de Adorni a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Álvarez, del bloque Innovación Federal, tampoco bajó al recinto, aunque en votaciones previas se diferenció del oficialismo, como en su voto en contra de la reforma laboral, esta vez su bloque acompañó el faltazo tras acuerdos del Gobierno con varios gobernadores.

El vínculo de los legisladores de La Libertad Avanza con Claudio Poggi es clave. Mónica Becerra fue ministra y diputada provincial de la estructura de Poggi antes de asumir su banca nacional. Carlos Almena también ingresó bajo el armado libertario que el mandatario provincial respaldó.

La jugada dejó en evidencia la coordinación entre la gobernación de San Luis y la Casa Rosada para sostener a Adorni.