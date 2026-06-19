Vecinos piden más actos oficiales para que el Municipio haga arreglos en las plazas

Las veredas de la Plaza Independencia muestran un deterioro de hace tiempo, pero la Comuna apuró reparaciones de cara al acto de este sábado. Foto: gentileza.

Este sábado, la Plaza Independencia de la capital puntana será el escenario de un acto especial de Promesa de Lealtad a la Bandera. Con motivo de esta celebración oficial, el personal municipal desplegó desde el jueves un intenso operativo de última hora que incluyó la puesta en valor de los juegos infantiles, recambio de baldosas rotas y mejoras en el sistema eléctrico, entre otras tareas de mantenimiento que no se veían desde hacía tiempo.



Sin embargo, los trabajos a contrarreloj despertaron indignación en lugar de agradecimiento entre los vecinos. No son pocos los puntanos que, con una mezcla de ironía y malestar, comenzaron a pedir que las autoridades organicen actos oficiales de forma más seguida.



Para la comunidad, resulta evidente que solo la cercanía de un evento público y la llegada de las cámaras gubernamentales hicieron posible que el Ejecutivo municipal concretara las obras pendientes.



El reclamo expone una realidad estructural: de no ser por estas ocasiones excepcionales, el paseo céntrico permanece en el abandono. Los ciudadanos destacan y valoran el esfuerzo diario de los trabajadores municipales, quienes sostienen como pueden la limpieza, pero advierten que las autoridades no invierten un solo peso en pintura ni en una lavada de cara básica. Esta desidia estatal se extiende al resto de los espacios verdes de la ciudad.



Las principales plazas de la capital, que deberían ser el orgullo de la provincia, hoy dan vergüenza por su avanzado deterioro. Los vecinos lamentan la pésima imagen que se lleva el turismo y exigen que la puesta en valor de los espacios públicos sea una política planificada para el disfrute diario de la comunidad, y no un simple maquillaje que dure lo que dura un acto oficial.

