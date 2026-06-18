En medio de un escándalo, denuncian atropello institucional

El clima político en la ciudad de La Punta está caldeado. La sesión de este jueves en el Concejo Deliberante fue un escándalo. Terminó en cruce de acusaciones y denuncias de irregularidades. Desde distintos bloques apuntaron contra el desarrollo del encuentro y la votación de un proyecto que no estaba en el orden del día. “Los dardos” estuvieron dirigidos a la presidenta Roxana Oro y al secretario Juan Pablo Martínez.

El concejal del PJ de la Ciudad, Martin Bastias, calificó lo ocurrido como un "papelón". Señaló que se votó una iniciativa que no figuraba en el orden del día y cuestionó todo lo actuado por la presidencia durante la sesión. "Inclusive votaron un proyecto que no estaba en el orden del día", afirmó.

Por su parte, el bloque La Libertad Avanza La Punta San Luis, con representación del concejal profesor Fernando Orozco, emitió una declaración pública. Denunció un grave deterioro democrático y acusó a la presidenta del cuerpo de accionar de manera arbitraria. "La máxima autoridad del legislativo ha decidido ignorar deliberadamente el Reglamento Interno, transformando un espacio de debate democrático en un órgano de censura y verticalismo de cara al oficialismo", expresaron.

El bloque libertario enumeró varias faltas graves. Mencionaron violación del reglamento por omisión de procedimientos legales que ordenan el debate, censura a la oposición al negar sistemáticamente la palabra a sus concejales, cajoneo de proyectos al impedir el tratamiento de iniciativas presentadas por la minoría, y espalda a la sociedad por prohibir el debate de temas urgentes que afectan la vida diaria de los vecinos.

"Dejar sin voz a la oposición no es un ataque a un partido político, es un ataque directo a los miles de vecinos que nos eligieron para representarlos. Un Concejo Deliberante que no delibera deja de ser democrático", señalaron. Desde La Libertad Avanza exigieron el cese inmediato de las prácticas autoritarias, el cumplimiento estricto de las normas y la apertura del debate para los temas que realmente le importan a la sociedad. "No nos van a callar", concluyeron.