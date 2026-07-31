Renuncia en Posgrado: grietas internas y desinterés académico acorralan a Raúl Gil

La oficialización de la renuncia de la doctora en Psicología, Marina Beatriz Fantin, a la Subsecretaría de Formación de Posgrado —formalizada mediante el Expediente 11657/2026 y aceptada por el rector Raúl Gil a partir del 1 de agosto de 2026— terminó de encender las alarmas en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

La salida no representa un mero movimiento administrativo, sino que deja al descubierto la primera fractura expuesta en el gabinete y el acelerado desgaste político de la conducción superior.

El trasfondo de esta dimisión guarda un fuerte peso simbólico e institucional: Fantin es una académica alineada de forma directa con la Vicerrectora de la institución, María Claudia Brusasca. Su portazo en pleno mandato deja en evidencia las crecientes tensiones internas, la incapacidad de generar consensos y la pérdida de cuadros técnicos de peso en un esquema de gobierno que, impulsado bajo la sombra política del exrector Víctor Moriñigo, empieza a mostrar una marcada fragilidad estructural y desacuerdos irreconciliables en su cúpula.

Esta baja profundiza un deterioro que se gestó desde el inicio de la actual gestión, cuando la conducción decidió rebajar el estatus de Posgrado —históricamente posicionado con rango de Secretaría— para degradarlo a una simple Subsecretaría.

Aquella medida fue leída en la comunidad universitaria como un claro síntoma de desinterés por la formación académica de excelencia y la investigación científica, un rumbo que hoy se termina de consolidar con el vaciamiento del área.

El panorama resulta aún más complejo ante la decisión del Rectorado de no nombrar a un reemplazante de perfil académico o investigador para el cargo saliente. La determinación de delegar el área operativa en personal exclusivamente administrativo desplaza la política universitaria de alto nivel frente a organismos clave como el CONICET y la CONEAU, relegando el desarrollo de maestrías y doctorados a una mera tramitación burocrática en detrimento del prestigio científico de la casa de altos estudios.