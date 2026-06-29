Dos hermanos que suman puestos y familiares en el Gobierno

De a poquito, ganando un espacio que tiene sabor a recompensa, los miembros de una familia obtienen puestos dentro de dos organismos que son los bastiones radicales en el gobierno provincial. La mano anillada de su padrino, el diputado provincial Víctor Moriñigo, se nota a lo lejos.

Los Rivas Rocca entraron a la función pública provincial en la gestión de Claudio Poggi y con más militancia y obediencia que méritos escalaron tanto en la interna radical como en el organigrama provincial, un detalle que no les es exclusivo sino que aparece como parámetro común en varios dirigentes de esa extracción.

El más visible de los integrantes es Miqueas, un joven productor audiovisual que comenzó su tarea en el Concejo Deliberante de San Luis donde fue un eslabón más bien pobre de una mecánica comunicacional de escasa verdad y mucho impacto. De allí saltó a la oficina de Prensa del Ministerio y tras deambular por varios puestos en el Ministerior de Turismo hace unos días consiguió acomodarse en un cargo muy político: el registro de artistas, aunque en su perfil de Facebook aparece como subdirector de Planificación Cultural.

Músico amateur, gustoso del fútbol sala con amigos, Miqueas también supo acomodarse en organismos vinculados con la religión, un aspecto muy importante en su familia, proveniente de padres pastores evangélicos. El joven es secretario del consejo de pastores de San Luis, sin siquiera ostentar ese título jerárquico en las estructuras religiosas.

Los vínculos y los sueldos estatales de Rivas Rocca no son aportados en su matrimonio exclusivamente por él. Miqueas está en pareja con Micaela Medina, concejala de San Luis por el oficialismo municipal y, más allá del silencioso perfil que cultiva en un ámbito donde la voz debe hacerse escuchar, es la vicepresidenta segunda del cuerpo.

No son pocos los que aseguran que la polémica convención radical del mes pasado, tachada de corrupta e ilegal por varios hombres del partido, le valió a Miqueas el meteórico ascenso. Su labor habría sido fundamental para acomodar las voluntades en favor de Juan Álvarez Pinto, su jefe político.

Aunque, como está dicho, los Rivas afilaron sus armas políticas en la piedra de Moriñigo. De hecho, Cesia, una de sus hermanas, tiene un contrato no docente en la UNSL facilitado cuando el dirigente radical fue rector de la Casa de la alto estudios. Como si fuera poco, el novio de Cesia también es empleado del Ministerio de Turismo y asumió hace poco como jefe del área de Diseño.

Pero el ascenso más sorprendente de todos los Rivas Rocca fue el de Julián, hermano de Miqueas y dueño de un recorrido parecido: de ser un simple fotógrafo de la Secretaría de Medio Ambiente pasó a manejar los sumarios del organismo, o sea nada más y nada menos que distribuir el dinero grueso.

La escalda de Julián llama la atención por varias razones. Primero porque supo ser muy amigo de Federico Cacace, incluso no fueron pocas las veces que los vieron en bares nocturnos compartiendo algún trago. Con la salida escandalosa del radical de la secretaría, Julián logró sobrevivir, dicen, en base a la protección de Moriñigo. Además, Rivas Rocca es señalado por varios empleados de la secretaría como el que se llevó a su casa algunas cámaras y otros elementos adquiridos para las actividades de gobierno.

Entre tanto puesto y tanto trabajo, los allegados a los Rivas Rocca aseguran que hay una hermana que no trabaja, la menor, quien el año pasado terminó sus estudios universitarios en Buenos Aires y decidió tomarse un año sabático para viajar por Centroamérica. Algunos aseguran que fue Miqueas quien costeó el paseo.