Un proyecto de ley busca poner a la salud mental en el centro de la agenda

En la actualidad, la salud mental es un tema muy demandado, desbordado de dificultades, fundamentalmente en el acceso a especialistas y a una contención digna. Múltiples problemas de ansiedad, depresión y tantas otras complejidades, exigen acciones urgentes. En ese sentido, el senador provincial, Hugo Olguín, diagramó un proyecto de ley clave.

Una idea innovadora y necesaria



"Contá conmigo", como se denomina al proyecto, pretende establecer una política integral de la salud mental y las adicciones para toda la provincia de San Luis. De acuerdo a lo que especifica un documento al que tuvo acceso El Diario, la iniciativa nace desde una realidad que atraviesa a miles de familias: ansiedad, depresión, consumo problemático e intentos de suicidio que se multiplican en todos los rincones del territorio puntano.



Y en este sentido, parte desde la esperanza y la convicción de que el Estado puede y debe estar presente acompañando a todos, especialmente a los más vulnerables.



Es así que se propone pasar de un sistema fragmentado y asistencialista a un modelo comunitario, inclusivo y con enfoque en derechos humanos.

Principales características



El proyecto contempla la creación de una red provincial de servicios de salud mental y adicciones, descentralizada y cercana a las comunidades. Al mismo tiempo, trata la formación y capacitación continua de profesionales dela salud, docentes y fuerzas de seguridad.



Además, aborda la prevención en escuelas y espacios comunitarios, con programas de acompañamiento y contención. La reinserción social y laboral de las personas en proceso de recuperación, es uno de los ejes centrales. Lo mismo pasa con la puesta en marcha de un Consejo Interministerial para coordinar políticas públicas y un Sistema Provincial de Información que permita actuar con datos reales y decisiones efectivas.

Un deseo claro



Según el trabajo de Olguín, "Contá Conmigo" refleja que detrás de cada número o estadística hay una historia, una familia, una vida que merece ser escuchada y acompañada.



Así, cada persona que sufre merece saber que no está sola. "Esta ley busca construir una provincia más humana, empática y solidaria, donde la salud mental deje de ser un tabú y pase a ser una prioridad. Porque cuidar la mente, también es cuidar la vida", puntualiza el documento.



Por eso, remarcan que "Contá conmigo" no es solo el nombre de una ley. Es "una invitación a toda la sociedad a involucrarse, a tender la mano, a acompañar".

