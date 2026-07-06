Otra vez, San Luis no está entre los destinos más consultados para el receso invernal

Como hace unos tres años, San Luis no está entre las principales opciones turísticas para las vacaciones de invierno del público de las grandes ciudades. Una encuesta realizadas hace pocas semanas por una consultora privada sacó del mapa a la provincia que no aparece entre los 8 destinos más consultados.

El relevamiento viene a confirmar un temor que el sector empresarial tiene desde que terminó la flaca temporada de verano: para el receso invernal las cosas no cambiarán y la afluencia de turistas a la provincia será más bien escasa.

Una ineficaz campaña de promoción y la quietud de los funcionarios relacionados al área redundarán en lo que varios referentes del sector gastronómico y turísitico advierten hace meses, sin ser oídos por las autoridades.

Las vacaciones de invierno son el momento para aprovechar ese tiempo de descanso según el presupuesto disponible. El gasto no se define solo por el destino, dice un relevamiento exclusivo de Focus Market para el blog de educación financiera de Naranja X, que analizó destinos nacionales y viajes regionales.

El documento contempla los destinos más consultados en empresas y portales de viaje para el invierno 2026 y señala que los destinos nacionales más consultados son San Carlos de Bariloche, Ushuaia, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, Mendoza, El Calafate y El Chaltén, Salta y Jujuy, Córdoba y Buenos Aires.

En el plano internacional, Brasil encabeza el listado; le siguen Estados Unidos, República Dominicana, Chile y España.