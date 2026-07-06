El bloque de concejalas y concejales Justicialistas de la ciudad de San Luis denunció un "escandaloso acto de corrupción" de la administración del intendente Gastón Hissa y sumó nuevas declaraciones de su presidente de bloque, Juan Martín Divizia, quien habló de represalias tras la denuncia en la justicia.

Según el comunicado titulado "La corrupción no se tapa con persecución ni represalias", la Municipalidad incurrió en "un desfalco de varios millones de pesos de los recursos municipales para abonar las facturas de luz del emprendimiento privado de (Laura) Sánchez". Se refieren al complejo deportivo privado "Suela 13", propiedad de la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez.

La denuncia involucra, además de Hissa y Sánchez, a la secretaria General del municipio, Fabiana Malamud, y a la funcionaria de la Subsecretaría de Hacienda, Presupuesto y Finanzas, Andrea Bustos Lucero.

El bloque señala que "resulta inadmisible que un municipio que sistemáticamente ha incrementado las tarifas, al mismo tiempo que ha realizado brutales despidos y recortes en pos de una pretendida 'austeridad', haya abonado con fondos públicos facturas de EDESAL del complejo deportivo privado".

Declaraciones de Juan Martín Divizia

Divizia agregó declaraciones sobre lo ocurrido tras la denuncia presentada hace 10 días:

-"Hicimos una denuncia por sospecha de corrupción sobre un emprendimiento privado de Laura Sánchez. Denunciamos a ella y a dos funcionarias más, y al intendente Hissa. Y la respuesta del oficialismo fue básicamente un apriete legal contra un integrante de nuestro bloque".

-"Fue una maniobra por millones de pesos. Y no está bien que esto pase. Es inadmisible".

El concejal remarcó que por eso emitieron el comunicado: "Para decirle que básicamente no nos van a callar. No aceptamos maniobras de disciplinamiento político. Nosotras y nosotros estamos ejerciendo nuestras funciones y vamos a seguir trabajando".

Acusación de persecución

Los ediles justicialistas afirman que, tras la denuncia, el oficialismo municipal dio "una respuesta desesperada para desviar la atención social e intentar aleccionar y silenciar a quienes denuncian".

A la comunidad le reafirmaron su "compromiso con los deberes democráticos de control de los actos de gobierno y denuncia de los hechos de corrupción".

Hasta el momento no hubo respuesta oficial del Municipio, del intendente (Gastón) Hissa ni de las funcionarias mencionadas.