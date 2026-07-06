Aunque el frío no cede, vienen días con algo de sol y temperaturas más agradables

Luego de días muy fríos, que incluyeron nevadas que regalaron postales increíbles en la provincia, el sol asomará con la suficiente firmeza como para calentar el ambiente y generar ascensos en la temperatura. A partir del lunes y hasta el feriado del jueves, habrá un tiempo agradable, sin lluvias ni neblinas.

La esperada llegada el sol, sin embargo, no será suficiente como para que las temperaturas mínimas continúen muy bajas. Por ejemplo, el lunes 6 se esperan heladas generalizadas a la madrugada, con mínimas de un grado bajo cero, que irán cediendo con el correr de las horas hasta alcanzar la máxima de 16 grados.

El martes llegará el pico del ascenso de la temperatura y está previsto que pasado el mediodía se toquen los 16 grados, una cantidad impensada durante el fin de semana. No obstante el martes 7 de julio amanecerá con 2 grados bajo cero y viento del norte.

Para el miércoles se espera que suban las mínimas y bajen las máximas, a tal punto que los termómetros marcarán 3 grados por la mañana y al mediodía alcanzarán los 15. El feriado del jueves estará en las mismas condiciones aunque el viento predominante será del sudeste.