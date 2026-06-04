La Justicia ordenó restituir un vínculo entre padre e hijo

Tras siete meses sin ver a su hijo, un hombre podrá volver a tener contacto con el nene por orden de la Justicia, que determinó un régimen de visita y controles periódicos de la evolución. El bebé tiene un año y medio de vida y vive con su madre.

Las razones que había expuesto la mujer para impedir el contacto del padre con su hijo era el consumo de estupefacientes que el progenitor practicaría con frecuencia, una situación que no fue corroborada por la Justicia.

Por eso, el juez de Garantía N° 1 de San Luis, Juan Manuel Montiveros, ordenó que se cumpla con el régimen de comunicación que los progenitores del nene habían acordado ante la Defensoría de Niñez: dos días a la semana y un fin de semana de por medio.

El denunciante no veía a su hijo desde noviembre de 2025, sin “ninguna razón para impedir el contacto”, según sostuvo la fiscal Marisol Boschi, quien fue parte de la audiencia en la que se analizaron las razones por las cuales se habían interrumpido las visitas.

El hecho de que no hubiera denuncias ni evidencias sobre la presunta adicción del padre fue determinante para que el juez adoptara la decisión. No obstante, durante el primer mes las visitas se realizarán con una carga horaria reducida y el juzgado de Familia deberá evaluar la evolución del vínculo.