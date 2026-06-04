Una designación hizo estallar un debate sobre el gasto público

La Municipalidad de Villa Mercedes quedó en el ojo de la tormenta tras la creación de un cargo que no existía en el organigrama: la Jefatura de “Techo Social”. Al frente quedó Emanuel González.

La decisión del intendente Maximiliano Frontera desató una fuerte controversia en redes sociales, donde el clima entre vecinos es de indignación y cuestionamiento. El principal dardo apunta a la naturaleza del puesto: una estructura nueva en un momento donde la demanda es control estricto del gasto público.

Para gran parte de la sociedad civil, la apertura de esta oficina se lee como una maniobra para hacer política y asistencialismo territorial mirando a las elecciones del 2027.

Entonces, la creación de estructuras “de la nada” genera suspicacia y es percibida como una estrategia para usar recursos del Estado con fines interesados.