Con boleto de compra y venta y ante una escribana, vendió una casa ajena

Con boleto de compra y venta, ante escribana pública y a un precio irrisorio, un hombre de 29 años vendió una propiedad que no le pertenecía y que tenía en trámite la herencia. Por eso, fue imputado judicialmente y deberá afrontar un proceso que dio su primer paso durante la semana.

La vivienda en cuestión está ubicada en calle Don Bosco y la sucesión es tramitada por las vías legales. No obstante, en agosto del 2021, el acusado se la vendió a un comprador a cambio de 500 mil pesos, un precio absolutamente fuera de lugar para el mercado, incluso de hace cinco años.

La fiscal que acusó al vendedor dijo que no había ninguna autorización legal para vender la propiedad y que con su acción perjudicó tanto al comprador, como a los verdederos dueños del inmueble y hasta a un vecino, que fue víctima de una ocupación indebida.

La acusación indicó que el hombre no tenía el poder, ni la cesión de derechos hereditarios ni cualquier instrumento válido que lo habilitara a concretar la operación.

No obstante, el Ministerio Público Fiscal expuso la posibilidad de buscar salidas alternativas como una conciliación o una reparación integral del daño, antes de avanzar a juicio.