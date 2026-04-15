San Francisco se moviliza para ayudar a una familia que perdió todo en un incendio

La comunidad de San Francisco del Monte de Oro se encuentra muy consternada por una dramática situación que vivió una familia vecina como consecuencia de un incendio que le destruyó su vivienda y la totalidad de sus pertenencias.

El siniestro ocurrió el lunes a la mañana en una propiedad que está a las afueras del casco urbano, en dirección al ingreso por la ruta nacional 146. “Se trata de una familia muy humilde y trabajadora que parte de sus ingresos provienen de los productos del campo. Se les quemó todo”, apuntó con mucha tristeza una fuente de la localidad.

La desesperación que ahora atraviesa la familia de Gustavo González tomó trascendencia pública a partir de los posteos en las redes sociale en los que se pedía colaboración para ayudarlos.

“Nuestra escuela se solidariza con la familia de nuestra alumna Catalina González, quienes sufrieron un incendio en su vivienda. Afortunadamente ellos están todos físicamente bien, pero han perdido casi todas sus cosas”, posteó un establecimiento educativo.

La escuela impulsó una colecta solidaria para acompañar a la familia. Se necesita ropas, camisetas, buzos, camperas, pantalones y medias; zapatillas de mujer talle 38, guardapolvo de varón talle 10, zapatillas talle 35 y 37, útiles mercadería y artículos de limpieza.

Catalina es una reconocida patinadora del pueblo y en el incendio perdió sus dos pares de patines. Una publicación del Círculo Sanluiseño de Patín señaló que está en plan de comprarles elementos aunque pidió en el corto plazo algunos prestados para que la joven pueda seguir entrenando.