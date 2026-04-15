Una misa de asfalto y deseo en un sitio oculto a media cuadra de la plaza Pringles

La palabra y la música; el baile y la poesía; el tango y el rock. Un desvío necesario vibrará al ritmo de un bandoneón de ricota el sábado a partir de las 20:30 en Atípica Cultural, epicentro de “Gualicho del 2x4”, un espectáculo inusual de abrazo milonguero.

“No estamos ante un simple tributo; es una descarga eléctrica contra la ideología del sentido común”, dijo, poético, Fernando De Vargas, el dueño de la librería y cafetería ubicada en San Martín 842, a media cuadra de la plaza Pringles. Allí, tres bailarines y dos actores resolverán una buena propuesta.

Las canciones de “Redondos de ricota” se escucharán al ritmo del tango, mientras Julieta Lahiton, Grisel Rojos y Rodrigo Gatica bailarán esos clásicos y Sandra Galvalicio y Marcelo Di Gennaro recitarán textos escritos por el propio De Vargas, firme seguidor de Patricio Rey.

El show está destinado solo a 20 bendecidos que podrán, tras el show, compartir un café o una cerveza en el acogedor espacio, un sitio oculto de la cultura puntana que tiene una cartelera por demás interesante para los próximos meses.