Juanita Viale, impactada por las sierras de Nogolí

Absolutamente maravillada con las bellezas de la provincia, Juana Viale se expresó en las redes sociales tras el fin de semana que pasó junto a su novio, Yago Lange, y a un grupo de amigos. La conductora tuvo palabras especialmente cariñosas hacia Nogolí, el pueblo del departamento Belgrano.

A poco de regresar a Buenos Aires para sus actividades semanales, la conductora dijo que “es hermoso poder ver lo que el cuerpo puede”, en referencia al esfuerzo que hizo por escalar las sierras puntanas. “Siempre hay un poco más, lo dí todo y aún así después seguimos pedaleando como 35 kilómetros más”, señaló.

La nieta de Mirtha Legrand dijo que hace menos de un año que comenzó a practicar ciclismo y “lo que se siente, recorriendo paisajes naturales, estando con uno mismo, compartiendo lo vivido, el descanso, el cansancio... un hermoso camino de ida”.





Viale reconoció que llegó a San Luis sin saber del todo a qué venía, pero cuando sus amigos (“unos delirantes preciosos”) le propusieron subir las sierras, aceptó sin saber muy bien de qué se trataba. “¿Que tan difícil puede ser? ¿Hay algún repecho? ¿Cuánto tiene de pendiente?”, se preguntó Juana, quien pese al cansancio nunca evaluó la posibilidad de abandonar. “Lo logré”, dijo.

