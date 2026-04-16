Agenda: un jueves con jazz, cuarteto y rock

JUEVES

Siempre playeros

No hay jueves en donde Los playeros no saquen a bailar su diversión y a regalar su alegría a un público que siempre los espera en Malú, el espacio propio de la avenida España.

Del rock al jazz

Como parte de Merlín, el festival internacional de jazz que se realiza en la provincia, Jorge Araujo, venido del rock pero con varios pasos por el género, se presenta en Morango el bar de Merlo, con entrada gratuita.

El que sabe sabe

Matías Nosé, tecladista cercano al rock, deja por un rato sus grupos y se pone en la piel de solista para tocar en Casa Mollo, gratis a partir de las 22:30.





VIERNES

En llamas

Cenizas de Roma, una de las bandas renovadoras del sonido rockero puntano, llegará a partir de las 22 a Casa Mollo, la coqueta casona de calle Rivadavia que propone más y más música.

Citadinos por dos

Dos en la ciudad es un proyecto que se mantiene en base a las guitarras y el canto de César Blanco y Jorge Suárez. Tocará nuevamente en La ferroviaria a partir de las 22 con entradas a 5 mil pesos.

Argentina y Brasil

En la casita Ayflo en Carpintería a partir de las 18 continúa el Festival Internacional de Jazz con la presencia de Julio Rocella y su banda. Por la noche, a partir de las 21, la brasileña Pri Viana y el argentino Tomás Martínez hacen su dúo en Uno en diez, el bar de Merlo.

Tributos y recuerdos

Una noche de tributos rockeros seguirá en Comuna con Señales, la banda que recuerda los temas de Callejeros y con Juguetes perdidos, que hace lo propio con Los redonditos de ricota. A partir de las 22:30.

Zamba por vos

Para celebrar el Día de la zamba un combinado de artistas jóvenes de la provincia como Luna Alcaraz, Bruno Cantisani, Vicky Logiudice, Benjamín López y Joaquín Bravo, estandartes de la nueva música cuyana. Se juntarán en Pimienta para una peña con entradas a 3 mil pesos.

Bake off urbano

Las rimas inagotables y dulces de Callejero fino se escucharán en Focus, el bar del centro de San Luis que tiene una pista ideal para que el baile no pare. A partir de las 22:30.







SÁBADO

Historia teatral

“Potestad”, el clásico de Eduardo Pavlovsky, llega al TIM, de San Martín 456 en Villa Mercedes bajo la dirección del gran Norman Briski. Eduardo Mitch y Damián Bolado son los protagonista de la obra que tendrá una única función a las 22.





Todo rock

Despojados RNR, Hormigueros RNR y Bruja despechada forman una fecha de mucho rock en Mandala, el espacio de calle Tucumán de Villa Mercedes. Comienza apenas pasada la medianoche.

Tango redondo

Gualicho 2x4 es la propuesta que Atípica cultural tiene para mezclar con mucho respeto el tango, el baile y la poesía. Comenzará a partir de las 21 con entradas a 6 mil pesos en la librería ubicada a media cuadra de la plaza Pringles.





Un regreso con calor

La Pocha y Francis Legant vuelven a El bar de la esquina, el restó que los vio nacer artísticamente para presentar una nueva versión de “Sin censura”, el espectáculo de “Fantásticas”, que a partir de las 22 se realizará en el bar de Hipólito Yrigoyen y Las Heras.

El karma de vivir oculto

La nueva gira de Sur oculto por la provincia tiene como escenario de la primera presentación al teatro El viejo Mercado de Villa Mercedes, donde el trío cordobés compartirá el escenario con Les petricor, a partir de las 22.

Yo estoy al derecho

Mosu, el nuevo tributo a Sumo que hay en San Luis suma más presentaciones en su reciente carrera musical con un show en Casa Mollo. Comienza a las 22:30 con entrada gratuita.

La alegría que viene

Cumbia, rap y reggae son los elementos de la noche en Pimienta gracias a Chillandina, la música de Buenos Aires que llegará para brindar un recital de entrada libre y gratuita que comenzará a las 21:30.

El amor y la suerte

Casa Beta será el escenario del encuentro entre Amantes de la cumbia y Viejo azar, dos bandas con mucho recorrido en la provincia que -aunque de géneros distintos- se las arreglan para convivir y vivir. Un ejemplo más será en el bar de la calle Lavalle. A las 22.

Las últimas noches

Una de las veladas más importantes del Festival Internacional de jazz que se realiza en Merlo será en Merlín, el bar que le pone nombre al encuentro. Daniela Galeano, el trío Martínez Abaca y Pérez y Pri Vianna animan la noche de un encuentro inolvidable que empieza a despedirse.

De acá por acá

El lugar que somos es el disco que a principios de años editó el Dúo Zavala Funes, uno de los más cuidadosos de la música puntana. Ahora lo presentará en un show que comenzará a las 22:30 en la sala Hugo del Carril.

Blues viajero

El regreso de Vane Ruth, hija pródigo de Villa Mercedes, a su ciudad natal se realizará en el boliche Don Miranda y como parte del festival Un fuego. Otros miembros de la grilla son Arnaldo y de Los Supersónicos y Jardín La Funk. A partir de las 22 en la Calle Angosta.







DOMINGO

Chau jazz

El Festival Internacional Merlín se despide con un show local. John Bock, la banda merlina que hace honor al género, se presenta en el bar que le da nombre al festival, donde también actuará el Trío Martínez Abaca Pérez y el saxofonista Tomás Martínez hará una performance individual. A partir de las 19.

Somos los campeones

Como lo indica su nombre, Experiencia Queen es más que un concierto de música inglesa de los 80; es una experiencia en donde el espectador creerá estar frente a los cuatro magníficos. A partir de las 21 en la sala Hugo del Carril.





Más abajo, már arriba

La segunda parada de Sur oculto en la provincia será en la sala Berta Vidal de Battini junto a Starota y Los elefantes efervescentes. El trío cordobés llena de música una sala ideal, a partir de las 21:30.