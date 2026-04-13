La puntana que buscó y encontró la forma de vincular a los artistas

De paso por unos días por San Luis, Julieta Reta Cardinali aprovechó para visitar a su familia, descansar un poco y continuar con la que es una de sus actividades principales en la actualidad: promover la vinculación de artistas por medio de Migrarte, la plataforma que creó hace ya seis años.

La tarea de la puntana, radicada en Córdoba, es muy útil para aquellos trabajadores de cualquier rama del arte que necesiten alguna ayuda para llevar adelante su carrera profesional. “Estamos para impulsar la sostenibilidad de las industrias culturales en Iberoamérica. Ayudamos a artistas, gestores culturales, productores y espacios creativos a profesionalizar sus proyectos, generar oportunidades laborales y conectar con otros actores del sector en distintos países”, dijo la artista y gestora cultural.

Lo que hace “Migrarte” es unir arte, tecnología, formación y comunidad para que los trabajadores de cultura puedan vivir mejor de su profesión. Se crean y fortalencen vínculos entre los artistas de diversos países, herramientas de formación, rondas de conexión y programas sobre autogestión, financiamiento, derechos, marca artística y movilidad internacional. "Hasta hace pocos años, los que se dedicaban al arte no estaban tan amigados con las herramientas tecnológicas", sostuvo.

“Cuando llegué de México, con un montón de experiencia para compartir, me tenía que ofrecer lugar por lugar para mostrar mis conocimientos. “Migrarte” viene a suplir esa falta”.

“Nuestro foco está en que el talento cultural deje de depender solo de oportunidades aisladas y pueda construir trayectorias más sostenibles, colaborativas y con proyección internacional”, dijo Julieta, quien promulgó que “Migrarte” tuviera una mirada federal.

El hecho de ser de San Luis -aunque su principal socia es de España- la impulsó a esa condición. “Cuando vivía en la provincia y actuaba en diversos grupos de teatro sentía que había talento, pero faltaba un paso para dar a conocerlo”, agregó la gestora, quien participó de “Itinerante teatro” y "Machado Wald", dos compañías con las que consiguió hacer algunas obras.

Es por eso que uno de los objetivos personales que se puso Reta Cardinali fue que artistas de la provincia sean parte de la plataforma creada por ella. Actualmente, la llena de orgullo el hecho de que 40 puntanos estén en Migrarte, entre los casi 7 mil miembros activos.

El proyecto de Julieta comenzó a partir de una necesidad “muy concreta” que detectó en su propio recorrido como gestora cultural. Gracias a eso, la puntana viajó durante cuatro años por más de 15 ciudades y 10 países, con especial residencia en México, donde desarrolló una carrera como actriz, dramaturga e iluminadora. “Existía muchísimo talento artístico en Latinoamérica, pero faltaban redes, herramientas de profesionalización y conexiones reales entre países para transformar ese talento en oportunidades sostenibles”.

A partir de esa certeza, la profesional promulgó intercambios y con el tiempo, “Migrarte” se convirtió en una plataforma de formación especializada y oportunidades internacionales, con premios y reconocimientos de diferentes instituciones a nivel nacional como internacional.

“Nuestro foco está en que el talento cultural deje de depender solo de oportunidades aisladas y pueda construir trayectorias más sostenibles, colaborativas y con proyección internacional”, dijo Julieta, quien promulgó que “Migrarte” tuviera una mirada federal.

Egresada del Instituto Santa Catalina, donde recibió la primera formación artística, Julieta se fue a estudiar a Córdoba tras convencer a sus padres, dos conocidos vecinos del barrio Jardín San Luis que tuvieron comercio durante 40 años, que el teatro era una carrera con posible salida laboral. “Hasta les tuve que imprimir el plan de Estudios para que me creyeran”, recuerda con cariño.

En 2017, Reta hizo la tesis de la licenciatura de teatro y en 2020, en la pandemia, puso por fin en concreto las ideas que habían surgido un año antes. “Cuando llegué de México, con un montón de experiencia para compartir, me tenía que ofrecer lugar por lugar para mostrar mis conocimientos. “Migrarte” viene a suplir esa falta”.

Sin embargo, el panorama ahora cambió en la provincia, según entiende la artista. “Siempre que hablo de producción cultural pongo como ejemplo lo que pasó en Comuna, en San Luis. Conozco a los chicos desde que éramos niños y lo que están haciendo por el entretenimiento en la provincia es muy bueno”.