Un clásico del teatro argentino llega al TIM

En solo tres horas, Eduardo Pavlovsky, uno de los dramaturgos más intensos del teatro nacional, escribió “Potestad”, un monólogo sobre las cuestiones humanas que, lógicamente, estaba dirigido al público pero también a un otro, un cercano, alguien que surcara el escenario junto al protagonista.

Convertido en clásico gracias a la dirección de Norman Briski, la pieza retornó su itinerarios hace dos años con las actuaciones de Eduardo Misch y Damián Bolado y volvió a convertirse en la obra querible e inolvidable que había sosprendido al público en su estreno, en 1985.

El sábado, la sala del grupo TIM, en San Martín 466 de Villa Mercedes, recibirá la pieza en una función muy especial que comenzará a las 22 y que tendrá entradas disponibles en la boletería.

La reunión de dos próceres de la escena nacional, Pavlovsky (fallecido hace 11 años) y Briski, es siempre motivo de celebración. “¡Qué ganas de estar en San Luis! es como darle un recreo al cuerpo humano”, dijo Norman en un video con el que se difunde la presentación.

El reconocido actor aseveró que recuerda a la provincia con mucho cariño y ponderó el trabajo del TIM, la compañía de Villa Mercedes “que es conocida aquí en Buenos Aires”. Además, dijo que “Potestad” es “la obra más extraordinaria que se le pudo haber ocurrido a Pavlovsky”.