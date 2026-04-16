La momia regresa, Cazzu debuta y David canta

Mientras los cines de San Luis ya lanzaron las entradas anticipadas para sus próximos tanques (“Michael”, “El diablo viste a la moda 2”), esta semana aguardan tres estrenos con historias diversas y entretenimiento asegurado. “La posesión de la momia”, la nacional “Risa y la cabina del viento” y la animación “David” renuevan la cartelera puntana.

La película de terror es el estreno común en Cinemacenter y Cines Fénix de Villa Mercedes y presenta una reinterpretación audaz y retorcida de la historia del personaje vendado. La película comienza cuando la hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro y ocho años después, regresa de una manera inesperada.

El segundo estreno tiene música de Babasónicos, la participación de Diego Peretti y el debut cinematrográfico de Cazzu, la reconocida cantante. Joaquín Furriel, Graciela Borges, Fabián Casas, Silvina Sabater y Gustavo Garzón forman el elenco.

Filmada en Tierra del Fuego, la historia dirigida por Juan Cabral muestra a una nena de 10 años que descubre un teléfono público fuera de servicio en una pequeña ciudad por el que habla con familiares y amigos que ya no están. Cada uno de ellos tiene asuntos pendientes y la protagonista los ayudará sus pedidos.

La animación que llega esta semana a Cinemacenter es “David”, la vida bíblica que muestra en un musical la infancia y el enfrentamiento con Goliat que tuvo el humilde pastor que fue coronado rey. La película se erigió como la animación religiosa más exitosa de los últimos años, al nivel de la recordada “El príncipe de Egipto”.