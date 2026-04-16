Alarma en San Luis: una pelea entre menores terminó con amenazas con arma blanca

El grave incidente se dio ante la mirada de los vecinos. Foto: captura de video.

Un nuevo hecho de violencia sacudió la tranquilidad del barrio Eva Perón, en el norte de la capital puntana. Una disputa entre menores de edad escaló rápidamente hacia una situación de peligro extremo cuando uno de los chicos extrajo un cuchillo para amenazar al otro, ante la mirada de los vecinos.



Este incidente no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una preocupante secuencia de episodios de inseguridad y agresiones con armas blancas que han marcado la agenda policial de las últimas semanas en la provincia.



Un mapa de violencia que se expande



La capital y sus alrededores han sido el epicentro de diversos ataques donde la edad de los involucrados genera consternación. El pasado 5 de abril, en el barrio 200 Viviendas Sur, el Comando Radioeléctrico debió intervenir en una serie de disturbios que terminó con la demora de un joven de 18 años. Al ser requisado, se descubrió que portaba un arma blanca entre sus prendas.



La violencia no solo ocurre en la calle, sino que atraviesa las puertas de los hogares:



En marzo, un joven de 18 años fue detenido en el barrio 800 Viviendas Sur tras propinarle una brutal golpiza a su propio cuñado de apenas 9 años.



El 13 de abril, en el barrio Santa Rita, una discusión familiar terminó con un joven de 22 años herido de arma blanca. Por este hecho, la policía detuvo a un hombre de 30 años.



El fenómeno en el interior



La problemática no se limita a la ciudad de San Luis. En Villa Mercedes, el registro de violencia juvenil también es crítico. El pasado mes de febrero, una riña entre adolescentes finalizó con un menor herido. En ese procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron un cuchillo de fabricación casera (faca), confirmando la peligrosidad de los elementos que circulan entre los jóvenes.



El rol de los menores



Fuentes policiales y analistas de seguridad observan con atención este patrón donde los menores de edad aparecen tanto en el rol de victimarios como de víctimas. La proliferación de armas blancas en disputas barriales y domésticas pone en jaque las políticas de contención y seguridad vigentes en la provincia, en un contexto social que parece volverse cada vez más hostil.