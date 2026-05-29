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Alarma en San Luis: el empleo en la construcción bajó 10,5% interanual

La paralización de la obra pública nacional y provincial provocó un duro desplome que ya arrastra a corralones y comercios locales. El Gobierno Provincial sigue sin anunciar obras de trascendencia.

Por redacción
| 29 de mayo de 2026
El sector enfrenta una compleja situación en la provincia. Foto: Urgente 24.

El empleo registrado en el sector de la construcción sufrió un duro revés en San Luis, registrando un -10,5% en marzo de 2026 respecto al mismo mes del año anterior. Según los datos que se desprenden del informe "Empleo registrado en el sector de la construcción-Marzo de 2026 vs Marzo de 2025", elaborado por la consultora Politikon Chaco, la provincia se ubicó entre los distritos con las cifras más bajas del país.

 


En el plano nacional, la caída en territorio puntano solo fue superada por los registros de Santa Cruz (-11,0%), Tierra del Fuego (-12,6%), Jujuy (-12,9%), Catamarca (-14,8%), Formosa (-15,5%), Corrientes (-25,7%) y La Rioja (-32,0%). Esta situación refleja una crisis de alcance federal que golpea con fuerza a las jurisdicciones que muestran una mayor dependencia de los fondos nacionales para el desarrollo de sus infraestructuras.

 

 

Los datos. Foto: Politikon Chaco. 

 


La fuerte destrucción de los puestos de trabajo en el sector está directamente vinculada al freno casi total de la obra pública dispuesto por el gobierno nacional de Javier Milei. Esta política se replica de igual manera a nivel provincial; desde los sectores afectados señalan que la gestión local apenas se limita a tareas menores como bacheos ínfimos, refacciones institucionales básicas o techados de estacionamientos, dejando de lado los grandes proyectos de infraestructura y vivienda que históricamente funcionaron como el motor económico de San Luis.

 


El desplome de la actividad no se limitó al ámbito estatal, sino que se trasladó de lleno al sector privado de viviendas. La paralización de obras menores y refacciones terminó impactando en toda la cadena de valor local, afectando directamente la facturación y el sostenimiento de corralones, ferreterías y transportistas.

 


Ante este escenario de parálisis, las críticas locales apuntan a la pasividad de la gestión de Claudio Poggi, a la que se le cuestiona mirar el contexto sin realizar reclamos firmes ante la Nación para reactivar los fondos necesarios para el progreso provincial, mientras la economía regional continúa hundiéndose en un pozo irreversible.

 

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