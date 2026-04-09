Agenda del jueves: Jazz inglés, tango puntano, baile playero y algunos solistas

JUEVES

La que ilumina

En el mismo lugar donde toca cada tanto, Aluminé lleva sus canciones solistas ante un público que la espera con ansias. A partir de las 22:30, gratis, en Casa Mollo.

Empieza el finde

Otro jueves playero en Malú, el espacio de la avenida España donde el grupo cuartetero más histórico de la provincia hace su shows para propios y extraños. Las puertas se abren a las 23.

Persiana americana

César Blanco, uno de los músicos más reconocidos de la ciudad, lleva a “4 reinas”, el bar de la avenida Illia, su tributo Soda stéreo, con entrada gratis y canciones que todos saben.

Jazz británico

El festival internacional de jazz Merlín comienza con The cloudmaker, un trío de Inglaterra que dará un show en vivo en La casa del Poeta. De esa manera se abre un festival que durará 10 días y que tiene mucho para dar.

La voz invicta

El gran Jorge Falcón reúne a sus amigos tangueros para una noche de canciones y baile, que componen el show que preparó especialmente para presentar a partir de las 21:30 en la sala Berta Vidal de Battini del centro cultural Puente Blanco.









VIERNES

Tutto per la azzurra

Mario Loyola y Los serenateros le dan una mano a la compañía “Danzantes” que tiene que emprender un viaje por Italia y donan todo lo recaudado en el recital que darán en All right a partir de las 22:30. La entrada cuesta 5 mil pesos.

Cuarteto por tres

Las opciones de viernes en Malú, el lugar de la avenida España dedicado al cuarteto, con Boquebón, Dale que sí y El monazo, tres bandas que a partir de las 23:30 subirán al escenario.

Peña a full

Gabriel Cantisani, Miguel Díaz y Dos en Cuyo son algunos de los artistas que participarán de la peña folclórica que a partir de las 22 se realizará en el quincho “Los hermanos”. Las entradas cuestan 5 mil pesos.

Veinte años por dentro

Los 20 años de ADN folclore se festejan con mucha música hecha por el grupo homenajeado más algunos invitados como Frenda Algañaraz, Destino Cuyo y el humor de “Los cumpas”. Será en Lo de Peky, en Potrero de los Funes, y las entradas anticipadas cuestan 10 mil pesos.

Las marcas de la canción

Norte libre, el dúo que se empeña en revolucionar el folclore puntano a través de la canción, presenta “Cicatrices”, su nuevo disco, y repite el escenario de las presentaciones anteriores: el auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis. A partir de las 22.

La hija del baile

En medio de una enorme grilla de artistas puntanos Valentina Márquez cierra el festival “Rieles y raíces” de Beazley. Será en el club Independiente a partir de las 22 con entrada súper accesible.

Humor latinoamericano

El humorista Pablo Picotto trae a Osmar Amarilla, su máxima creación en redes sociales, como parte de “Tiempos modernos”, el show en el que intenta mostrar su faceta más humorística. A partir de las 22:30 en Comuna.

Ladridos antes de la fiesta

“Perro truhan” musicaliza con su rock and roll la noche de Casa Mollo en un encuentro que comenzará a las 22:30 y servirá como previa a la presentación de los Djs que se extenderán durante toda la noche.

Jazz de diez

Dos quintetos de primera calidad le ponen swing a la segunda jornada del festival de jazz Merlín. Por un lado Juana Salles y por el otro Baltazar Clusellas encabezan las agrupaciones que tocarán en el bodegón Don Eliseo, de Cerro de Oro, con entrada gratuita.

Latidos del corazón

A piano y guitarra “Latin dos” propone un recorrido por el cancionero argentino y latinoamericano en el Boliche Don Miranda de Villa Mercedes. La reunión, entre buena comida tradicional, comenzará a las 22.

Lo más granado del folclore

Un verdadero seleccionado del folclore puntano anima la peña de Roma multiespacio. El Chango Ayala, Ariel Silva, el Dúo Terranova, Litto Lucero, Gabriel Cantisani e Hijos del sol son algunos de los nombres que harán cantar y bailar a quienes se animen.









SÁBADO

Valentino se pone la gorra

De enorme crecimiento en los últimos tiempos, Valentino Merlo llega a San Luis para tocar y mostrar sus canciones en el Cine teatro que se llenará de cumbias jóvenes a partir de las 22.

El primer viaje

El debut de “Selenautas”, una banda que promete rock y permanencia, será a las 22:30 en All right con Denise Chirino como invitada especial y en la previa de “Merlot”, una banda con varios recitales en ese escenario.

El combustible jazzero

Una estación de servicio que está en la entrada de Merlo cobijará también el festival Merlín de jazz. Esta vez con la presencia de Iván Chapuis Cuarteto. A partir de las 18:30 con entrada gratis.





Soñar no cuesta nada

Vuelve a la Sala Amigxs de Merlo “Sueños”, la impresionante obra escrita por Esteban Etter y llevada a escena por “Al filo multiorquesta”, un grupo multidisciplinario que vuelve para sorprender a partir de las 21 con entradas que van de los 7 mil a los 15 mil pesos.

Sombrereros locos

Juan Manuel, el Ángel Tropical, propone en Malú la fiesta del sombrero, un baile para todos con un accesorio muy especial. A partir de las 23:30.

Bien de abajo

Un poco de rock under para el fin de semana en San Luis proponen “Magnificat” y “Henry flipp”, las bandas emergentes que tocarán en Crisálida, de Almafuerte al 1500.

Voces deliciosas

El Vocal Amun, un cuarteto de mujeres de voces muy delicadas, tendrá una nueva presentación en el Boliche Don Miranda a partir de las 22:30. El concierto tendrá la participación especial de Isabel Alizegui.

La mezcla de géneros

Funk, soul y rock son los géneros que se mezclan en “Westfayd”, una banda que se presentará en Mandala, el espacio de Villa Mercedes a partir de las 22.

La harina, el camión y el cogollo

La Chaya riojana tiene su estación en Villa Mercedes con el Tréblo mercedino, Sueños cuyanos y La Trova Chunkana, que se suman a la presencia del gran Sergio Galleguillo. A partir de las 22 en Espacio Mitre.

Lo elemental de la caída

Desde Merlo, “Elementales seres”, una compañía de danza teatro llega con “Im.pulso caída y color”, una obra que ya tuvo varias funciones y que espera consolidar público también en la capital. A partir de las 21 en el Centro Cultural Puente Blanco.





Como Lola pero en Llama

Cynnar, Les petricor y Pompón Paronsky, histórico vocalista de Daltónicos, son algunas de las bandas que tocarán en, Llamapalooza, un festival que se realizará en Colón y Balcarce de Villa Mercedes y que tendrá tatuadores, feriantes y otras hierbas.

Letras necesarias

El poeta Luis Vilchez llega a San Francisco del Monte de Oro con “Aguapalabra”, su espectáculo de poesía y música que desnuda algunas de sus inquietudes. Será a partir de las 20:45 en el centro cultural de la localidad.

Cosas extrañas

El rock más crudo y futurista que se puede conseguir en Argentina está en los instrumentos de Winona Riders, la banda que a partir de las 22:30 tocará en Comuna en el reencuentro con los puntanos.





DOMINGO

Chau festivales

El cierre de la temporada turística en la provincia lo hará Eugenia Quevedo en boxes de Potrero de los Funes. A ella se sumarán una serie de artistas puntanos como La cautana, Algarroba.com, Daniela Garro y Norte libre. A partir de las 13 con entrada gratuita.

Vení que te cuento

Los talentos de Belén Pueta, Virginia Díaz y Guadalupe Mediavilla, que aporta la música en vivo de su bandoneón, se unen en “Chusmas”, una obra de teatro con textos de Pablo Bernasconi que se presentará en El patio de la Beba, de Dr. Mestre 485, en Villa Mercedes. A partir de las 18.

Rey mago de las nubes

Baltazar Clusellas es el protagonista casi exclusivo de la tercera jornada de Merlín jazz festival. Por su presentación a partir de las 18:30 en La casita de Ayflo en Merlo y porque se presentará además en formato súpergrupo a partir de las 21 en Doña Gabina de Merlo. Ambos con entrada gratuita.