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Música sacra

El Coro Polifónico Santa Lucía es parte de un prestigioso encuentro en Mendoza

El domingo 24, la agrupación que lleva 26 años de actividad y que pertenece a la parroqua Nuestra Señora de Guadalupe viajará a Mendoza para cantar en un festival que pedirá por la paz en el mundo.

Por redacción
| Hace 1 hora

El segundo Encuentro Nacional de Música Sacra, “Por los templos de Mendoza”, tendrá voces puntanas. El Coro Polifonico Santa Lucia de la ciudad de San Luis, perteneciente a la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, es el invitado especial en el festival que se realizará el domingo 24 de mayo en la provincia vecina.

 

 

Las festividades marianas son el marco de la reunión de tres coros –dos de Mendoza y el puntano- que serán parte del primer concierto en la Iglesia de  Nuestra Señora de la Merced en Maipú, Mendoza, frente a la plaza departamental. “Será una súplica a la Madre de Dios para pedir por la paz en el mundo y en nuestra Argentina”, dijo Gabriel Cornejo, el director del coro Santa Lucía.

 

 

Las otras agrupaciones que participan del encuentro son el Coro Magnum Mysterium, a cargo del maestro Antonio Stirn, que es el organizador y anfitrion de la velada, y “Passeri”, de Mendoza, y dirigido por el maestro Alfonso Giunta. Cornejo puso énfasis en el agradecimiento por la invitación y dijo que su coro está “muy entusiasmado por ser parte del encuentro”.

 

 

“El concierto abordará obras icónicas de diversos compositores, estilos y estéticas, desde el Renacimiento hasta la actualidad”, adelantó Gabriel, un reconocido director que hace mucho tiempo está al frente de una de las agrupaciones corales con más presencia en la ciudad, que acaba de cumplir 26 años. El director se mostró especialmente movilizado por “la acústica exquisita” que ofrece el templo, “especialmente para este tipo de repertorio”.

 

 

 

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