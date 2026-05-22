"Trato de ir en contra de los sentidos comunes"

Mucho humor negro, mucho grotesco, mucho exceso conforman las promesas de “Tirria”, la obra que el domingo estará en San Luis con Diego Capusotto, Rafael Spregelburd y Graciela Stéfani a la cabeza del elenco. La pieza generó la expectativa que la presencia del humorista crea siempre entre sus fanáticos y la producción local impuso una oferta de 3x2 en las entradas.

La llegada de la obra -el domingo 24 a las 21 en la sala Hugo del Carril- que tiene un numeroso elenco y un nutrido equipo técnico será la oportunidad para que los puntanos participen de una experiencia inusual en estos tiempos de crisis: la de ver una obra con muchos actores, que cuenta una historia que precisa de varios personajes.

“Digamos que las dimensiones de nuestro trabajo son muy generosas”, dijo Spregelburd, el reconocido actor pero más conocido como dramaturgo que estará por primera vez en la provincia. A Rafael, más que extrañarlo esa circunstancia, le extraña que una obra de ese tenor pueda, todavía, girar por todo el país.

“Tirria” está ambientada en la década del 30 y está hecha a imitación de la época de oro del cine nacional. Trata de una familia patricia en decandencia que para aparentar un buen pasar que ya no tiene finge que todos los veranos se va de vacaciones a Europa. El único que conoce el secreto es el mayordomo, el personaje encarnado por Capusotto.

“Diego es tan divertido –sostuvo su compañero- arriba como abajo del escenario. No casualmente es el creador de lenguajes tan singulares que la mal llamada realidad la transformó en adjetivo: de allí que se hable de un humor capusottiano”.

En la obra, Rafael es uno de los miembros de la familia que debe mentir sobre las vacaciones y esconderse en la casona, en una historia que “tiene una gran relación con la identidad nacional. En cualquier otra latitud, esta obra sería un enigma”, dijo el actor que señaló que a su ver el humor no es un ingrendiente en la vida sino una filosofía.

“En mi caso diría que estoy más cerca del extrañamiento que de lo real. Miro al mundo con ojos propios y creo que voy un poco contra los sentidos comunes. De hecho, en mis obras, el humor nunca es lo prevalente”, agregó Spregelburd, quien en “Tirria” debuta en una obra que no fue escrita por él.

La palabra que titula la pieza está en desuso y refiere al encono, a algo por lo que alguien siente una aversión especial, categorías que en el protagonista de “El hombre de al lado” –la película que compartió con Daniel Aráoz- le caben “a la ignorancia y a la injusticia”.

Para un escritor profuso como el actor, miembro de la Academia Argentina de Letras y traductor de siete idiomas, que la obra sea titulada con un vocablo tan particular fue un empujón para aceptar el desafío. El otro fue que el mismo Capusotto lo invitó a ser parte del proyecto.

Mientras tanto, Spregelburd escribe con el plan de estrenar en Italia antes de fin de año “Diego Armando Prometeo”, una obra que mezcla la vida de Maradona con el mito del hombre que le robó el fuego a los dioses.”Es una metáfona de alguien que le roba el fútbol a los ingleses”, explicó el autor, quien dijo no tener más interés en el fútbol que compartir el Mundial con su hijo adolescente y jugar (“muy mal”) todos los martes con un grupo de compañeros dramaturgos.