Mandalorian salta de la plataforma a la pantalla y convoca a los fanáticos

El mundo de Star wars no para de generar historias para los millones de fanáticos que tiene. El nuevo eslabón de la cadena que parece interminable es “The Mandalorian and Grogu”, una película que se estrena el jueves 21 de mayo en San Luis y que es presentada como la continuación de la exitosa serie que se vio en Disney plus.

Protagonizada por Pedro Pascal y Sigourney Weaver, la película muestra la caída del imperio y la dispersión de muchos guerreros por toda la galaxia, mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la rebelión.

La película muestra las aventuras del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz Grogu.

En total serán cinco las películas que animarán la cartelera esta semana. A la continuidad de la vida de las galaxias se suma la argentina “Nada entre los dos”, que tiene como protagonistas a la uruguaya Natalia Oreio y al mexicano Gael García Bernal.

La historia es la de dos empleados de una misma empresa que se conocen en un viaje laboral y pese a que ambos están casados tienen la intención de darle un cambio a su vida. Una madrugada en la playa será el momento y el lugar en que la conexión fluya.

También de producción nacional y de llegada oportuna por la cercanía del Mundial de Fútbol, el documental “El partido”, sobre el inolvidable encuentro de Argentina e Inglaterra en 1986, en México, es otro de los estrenos de esta semana.

Con una duración de 91 minutos - igual que el partido- el largometraje reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes.

La animación que llega a la cartelera local esta semana es “Pequeños monstruos”, que es en realidad la segunda parte de “Fink”, una película estrenada años atrás que tuvo buena aceptación entre los más chicos. El regreso del personaje verde tiene como condimento la pérdida de la invisibilidad, lo que hace que todo su mundo se vea en peligro.

Finalmente, el otro género siempre presente en la grilla puntana es el terror, que estará representado por “El pasajero nocturno”, una historia que empieza con un brutal accidente en una ruta tras el que una joven pareja se da cuenta de que alguien los había seguido.

Después de presenciar un brutal accidente nocturno en la carretera, una joven pareja comprende que algo los ha seguido y no tardan en concluir que fue una presencia demoníaca.