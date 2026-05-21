"El stand up es una profesión basada en la frustración"

En una más de sus ironías, Agustina Aguilar bautizó “Casi presente” al espectáculo que presentará el viernes en San Luis aunque en el show los protagonistas son el pasado y el futuro, más que el hoy. Dijo la comediante que en el monólogo hay “mucha nostalgia y mucho de pensar para adelante, pero no tanto del presente”. “Además, se refiere a esa idea de no estar del todo con la mente en el lugar en el que se está físicamente”.

Agustina se presentará nuevamente en All right, donde el año pasado llegó con “Metanoia”, su exitoso y anterior stand up. Como en aquel, la humorista centrará sus razonamientos en la intención de comprender algunas de las cosas que le pasan a su generación, “aunque ya entendí que me quedé afuera de varias”.

“La comedia me presionó a hacer ciertos cambios de hábito”.

Los cambios en la vida de Aguilar fueron constantes y vertiginosos. Ahora tiene 32 años pero todavía recuerda en sus espectáculos que a los 20 vivía sola y trabajaba como diseñadora gráfica, una situación que cambió con la llegada de su hijo, hace seis años, y la consolidación de su tarea humorística. Por su profesión tuvo que viajar mucho –solo le quedan dos provincias argentinas por conocer y el año pasado emprendió una extensa gira por Europa- y dejar de fumar para cuidarse la voz.

“La comedia me presionó a hacer ciertos cambios de hábito”, reconoció Agustina en una charla con El Diario de la República en la que además repasó su vida, sus ansias y su nuevo espectáculo.

“Lo estrenamos en abril así que todavía le estoy encontrando el orden. Hay material que uno escribe y que dura dos funciones porque la dinámica es lo que enriquece a la profesión. Con 'Casi presente' todavía estoy probando cosas”, agregó y dijo que esta etapa del show es muy linda porque contiene procesos que son inevitables de transitar.

La ocasión anterior en que estuvo en San Luis, Agustina tuvo muy poco tiempo para recorrer la ciudad, pero ahora llegará un día antes, se alojará en un hotel cercano a All right y tiene programado salir a caminar para conocer un poco más.

Por la noche se encaminará en otro de los aspectos que disfruta de los viajes: subirse al escenario, o sea trabajar. “Es muy difícil que alguna vez me canse de hacer comedia, me parece que lo voy a hacer toda la vida”, dijo al recordar que el año pasado vivió un momento importante en su carrera con una gira que alcanzó España, Italia y otros mercados no tan frecuentes para los standaperos argentinos como Londres y Dublin.

De todo el trabajo que le llevó encarar la gira, Agustina dijo que la conclusión más clara que sacó es que se sintió “preparada para la situación”. Y que pudo hacer textos para que lo entiendan espectadores de otras partes del mundo, una labor que la llenó de satisfacción y que probablemente no podrá poner en su espectáculo, donde el giro humorístico parece estar en la derrota. “El stand up es una profesión basada en la frustración”.

A diferencia de otras comediantes mujeres, Aguilar aborda el tema de la maternidad a fondo, como algo que la atraviesa “desde la conexión que tengo con mi hijo y como una persona que está tratando de entender de qué se trata todo eso”. Dice la actriz que su intención es alivinar el peso de la maternidad con algo de humor.

Y en ese aspecto, también considera que, por lo viajes, por su trabajo, es una madre “casi presente”.