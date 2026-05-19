Las pasiones argentinas en el saxo libre de Bernardo Monk

La primera vez que Bernardo Monk viajó a San Luis recibió para llegar a su destino en Potrero de los Funes algunas indicaciones que le resultaron extrañas. “Me dijeron –recuerda- que tenía que entrar al autódromo...y yo me acuerdo que pensé ‘¿cómo un autódromo?; ¿hay un autódromo en la ciudad?’”. Al llegar a destino, el notable saxofonista comprobó que las indicaciones eran correctas.

El lenguaje deportivo es familiar en Monk, seguidor desilusionado de Huracán (“ya tengo la edad suficiente para jurarme que no voy a ir nunca más a la cancha y romper esa promesa al poco tiempo”) y consumidor de todo el deporte que se pueder ver en la televisión. En su disco más reciente –que presentará el viernes en San Luis- hay una serie de suites que el autor bautizó “Cuatro pasiones argentinas” y que tienen nombres relacionados al fútbol, al box y al automovilismo.

“Lo que pasa es que el argentino tiene un perfil apasionado no solo para el deporte, sino para todo, todo se vive así acá, podría haber sido de Botánica la suite e igual iba a despertar pasiones”, bromeó el músico, quien, puesto a hablar en serio, destacó el componente rítmico del deporte.

Monk tocará en San Luis el viernes a las 21 a la sala Berta Vidal de Battini para presentar “Cosmofónico”, un estupendo disco instrumental que aunque descansa en el tango de manera cómoda, conversa con otros géneros como el candombe, el rock, la canción de cuna y, fundamentalmente, el jazz, la otra pasión musical de Bernando. De hecho, tras su show en San Luis se irá a Mendoza para participar de un muy prestigioso festival del género.

Aunque el disco se grabó con un conjunto de diez músicos, Bernardo llegará a San Luis con una orquesta de cinco integrantes con los que tocará completo su nuevo trabajo y repasará algunas creaciones anteriores. “Cosmofónico fue el primer disco en el que me despreocupé sobre si lo que hacía era tango o jazz. Supuse que ambos iban a estar de una forma u otra”.

Conscientemente, el nuevo álbum se despega del tango más tradicional, aunque Monk sostuvo que, por decantación, el disco tiene “música creada por mí, que soy un tipo que vive en Buenos Aires y al que le gusta el tango y el jazz”. A la vez, el saxofonista que tocó con Fito Páez, Ciro y Los Persas, El Bahiano y otros rockeros, dijo que pensó “Cosmofónico” más como un disco tanguero que como un disco de tango".

Otro costado que explora la vida musical de Bernardo es la docencia en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. “Para mí es fundamental que la enseñanza se metodice y sea pedagogía en serio; no hay que perder de vista que lo ideal es la mezcla de teoría y de práctica; o sea hay que tocar todas las noches, a prueba de ensayo y error”.

En San Luis, Monk compartirá sus conocimientos en un conversatorio llamado “Tango, mundo e improvisación” que se realizará el jueves 21 a las 14 en el aula Obrador de la Facultad de Ciencias Humanas.

Bernardo es hermano de Seabstián Monk, un muy talentoso músico que grabó más de diez discos, muchos de ellos dedicados al público infantil, aunque con referencias al folclore, a la música clásica y a las canciones patrias, que falleció en 2011. “Su muerte fue una pérdida muy grande para mí, éramos muy cercanos, a tal punto que tocábamos en el mismo grupo y vivíamos en el mismo edificio”.