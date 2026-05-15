Desiré Blair baila, escribe y se expande sobre sus propias letras

A los 35 años, Desiré Blair siente que es el momento de trascender con su literatura. Basa esa esperanza, esa decisión, en “Candiva”, su séptima novela, en la que vuelve sobre algunos de los temas que alimentaron su obra: la pérdida, el amor recíproco y los vínculos, aspectos humanos que están ineludiblemente presentes cada vez que se sienta a escribir.

Aunque ese ritual, el de sentarse a escribir con un mate y sus cuatro perros al lado en el búnker de su casa, quedó un tanto olvidado para su nuevo relato, que se fue haciendo en medio de la gira teatral de “Monstruos”, la adaptación de la novela de Desiré que llegó a los escenarios y que tuvo 15 fechas en todo el país. “Me encantaría que haya más, siento que el teatro y la actuación son una extensión muy hermosa de mis letras”, dijo la escritora.

La nueva obra de Blair fue presentada formalmente el sábado 9 de mayo en Casa Mollo y el jueves 14 en el centro cultural Cave Canem, en San Telmo, en Buenos Aires. “Es una comedia romántica –contó la autora- acerca de una escritora que está atravesando un duelo y que, por arte de magia, conoce a un hombre que le hará cuestionarse qué tan preparados estamos para perdonar y volver a amar”.

Dijo Desiré que la escritura de la novela se dio de manera natural, sin presiones y con una historia que golpeaba constantemente en su mente. El trabajo y la forma le genera “mucho orgullo” porque “siempre quise escribir una historia de amor así”.

Otros de los aspectos confluyentes de la bibliografía de Blair son los escenarios. Todas sus historias transcurren en dos localidades ficticias, Santa Bárbara y Santa Lucía, y en una real: San Luis. La escritora sostuvo que no hay un orden específico para leer sus textos aunque dijo que “son historias de diferentes géneros que conviven dentro de un mismo metaverso literario”.

Como Blair considera la escritura un acto de soledad, la presentación que hizo en Casa Mollo fue algo que “realmente necesitaba vivir”. “Cuando la literatura se comparte en masa, me recuerda que las letras tienen un peso muy especial y que cada lector o lectora podrá medirlas en su propia balanza”, dijo la escritora, quien prefirió que quienes se acerquen al libro descubran por sus propios medios las razones detrás del título.

El acto en el que se dio a conocer “Candiva” fue una perfomance de radioteatro que Desiré compartió con Darío Matta, Nnnya, Pato Soulé e Iván Barzola sobre la lectura del primer capítulo de la novela, con música a cada escena. El jueves en Buenos Aires, la presentación tuvo otra tónica, con escritores y escritoras que leyeron fragmentos del libro y creaciones propias.

La intención de extender su obra a otras ciudades se concretará una vez más el 6 de junio en Mendoza, en la Librería de los Confines, de Godoy Cruz, donde repetirá la experiencia de Casa Mollo; en agosto tiene previsto ir a Los Toldos, y en noviembre salir del país.