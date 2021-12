Desiré Blair: las letras que transforman sentimientos

Orgullosa. Desiré Blair lanzó su tercera novela repleta de personajes de la comunidad LGBTIQ+. Está convencida de que "lo que no se nombra no existe". Foto: Gentileza.

En su infancia definió sus intereses y lo que se movía dentro de su pecho comenzó a tomar forma. La escritora Desiré Blair tenía en claro a los cinco años su identidad de género y a los 8 que las letras serían la punta de lanza de sus sentimientos. Hoy, con treinta años, percibida como una mujer trans, formó su carrera con tres libros editados de forma independiente y una pasión que mueve su vida.

En la última semana, Blair presentó su novela "Rey de mi corazón", la sucesora de "Reina de mi corazón", que si el lector decide leer puede hacerlo sin tener que saber el resto de la historia. A la escritora le asombró la cantidad de personas que se acercaron para acompañarla en la presentación, que se realizó el pasado martes en la ciudad de La Punta, lugar donde reside.

En sus libros se permite hablar de todo, sin tapujos y con agrado. Eso la llevó a vincularse con distintos sentimientos y principalmente con la esperanza de que, desde su escritura, los derechos y emociones que viven a diario las y los miembros de la comunidad LGBTIQ+ sean visibilizados y encontrados por los lectores.

Entre 2020 y 2021, Desiré lanzó tres novelas: "La bruja asesina" y "Reina..." y "Rey...", que son "libros hermanos", como los describió ella, y conviven en un mismo universo. "Fue un año récord de escritura a comparación de otros. Lanzar un libro es complicado y más de manera autogestionada, pero creo que los sueños se cumplen si una se lo propone. Siempre quise ser escritora, toda la vida, así que me puse en campaña de que si no lo podía lograr con editoriales, lo iba a lanzar por mis medios. La pandemia me ayudó mucho a conocerme y darme la chance de saber cómo podía lograr lo que tanto buscaba", expresó la escritora, que se definió como una mujer feliz y privilegiada.

"Sé mi identidad de género desde los cinco años. Soy una persona que tuvo una familia y su entorno que aceptaron muy bien la transición, y eso me dio los privilegios que no muchos ni muchas pueden conocer", agregó.

El amor por la escritura llegó de pequeña, cuando Desiré tenía ocho años. Para cumpleaños o navidades pedía cuadernos y lapiceras e inventaba historias de todo tipo que la sumergían en un mundo nuevo y maravilloso. "A esa edad no lo tomé como muy en serio, pero fue una etapa de descubrimiento. A medida que crecí lo vi como un método terapéutico cuando a mi vida llegaron las primeras pérdidas. Primero falleció mi abuela y luego mi papá de cáncer, y ese duelo interno que sobrellevaba lo transmuté en palabras. Tenía 15 años y supe que la vida me estaba tomando una prueba difícil y que era la única que debía tomar las riendas para superarlo. Luego me di cuenta que me encantaba escribir y lo sentí como un estilo de vida. Empecé a leer para instruirme, fui a talleres de literatura, después hice cursos, empecé a escribir con una prosa determinada y con el tiempo descubrí que era lo que realmente me gustaba hacer. Ya de grande decidí escribir como profesión y hacer todo para publicar", recordó Blair.

Con tres décadas vividas, se siente orgullosa de lanzarse de lleno a su oficio de escritora y dejó muchas cosas de lado para seguir su instinto literario. "Primero me sentí en un campo donde no iba a vender nada, porque muchas personas dejaron de lado los libros físicos y se volcaron a otras lecturas. Pero existen; hay lectores que aún apuestan a las novelas, los relatos, y eso me llena de esperanza", destacó.

Al hablar de sus últimas dos novelas, Desiré explicó que "Reina de mi corazón" se trata de Daiana, una mujer trans que, al ser rechazada por sus padres en Mendoza, se muda a San Luis para comenzar una nueva vida. En la provincia se da cuenta que ama escribir. Al mismo tiempo conoce un joven, en el momento exacto donde se crea una disyuntiva: la protagonista se cuestiona cuál es el amor en su vida que vale la pena; el amor al arte o el amor que una persona puede dar. La historia de Daiana está hace años en la cabeza de la escritora, pero recién en este 2020 se animó a plasmarla en papel y darla a conocer. Para eso recopiló una serie de entrevistas informales con mujeres transgénero de la provincia que sirvieron como fuente de inspiración.

En "Rey de mi corazón" se narra el mismo suceso, pero desde los ojos de un hombre. "El muchacho se enamora de una persona trans y desea controlar ese sentimiento. Luego sucede un hecho a futuro, en el que una hija de Daiana encuentra una caja con cartas que la llevan a encontrarse con el rey de su corazón. Siempre quise mostrar y demostrar la gran diversidad que hay en la literatura; creo que tenemos referentes, pero siempre van a un mismo género. En mi caso quiero mostrar que puedo ser una mujer trans y hacer ciencia ficción, fantasía o, en este caso, una historia romántica", agregó.

Desiré expresó que la visibilización era lo más importante en sus obras. "Las personas de esta comunidad existen, hay orgullo que no solo es gay sino también no binario, bisexual, transexual, queer, pansexual, intersexual y lésbico. Por muchos años fuimos invisibilizados o mostrados como personajes secundarios, pero en mis libros no. Acá son personajes principales que son felices y que luchan, sienten y escuchan", agregó.

Blair contó que la promoción de su último libro pasó por varias ciudades como Córdoba, San Juan y Buenos Aires, dejando como último punto la ciudad de La Punta, en donde hizo la presentación oficial de "Rey...". En cada uno de esos sitios se encontró con públicos diversos pero altamente receptivos. "Fue muy interesante, conocí mucha gente lectora y generé muchas situaciones increíbles e innovadoras. Para la presentación invité a un par de amigos para que tocaran antes de la presentación, se llenó el lugar, el clima acompañó y la pasamos muy bien. Me tocó estar en varios lugares y sentí que la gente acompañó con total interés y soltura. Por ejemplo en San Juan me pasó que hubo personas que compraron mis libros que iban de los doce a los 80 años, y eso me dejó perpleja", recordó.

Las buenas noticias invaden a Desiré, que se prepara para un 2022 repleto de buenas nuevas. "El 2020 me hizo dar cuenta de cómo tenemos que querernos más y confiar en nuestras capacidades. Desde ahí reflejamos muchas cosas. Por su parte, el 2021 fue muy hermoso, donde escribí mis novelas rápidamente y también me tomé el tiempo que necesitaba para tranquilizarme, relajarme y disfrutar. También sirvió para poder normalizar cosas que pensé que no iba a poder hacer nunca, como lanzar un libro o viajar por la literatura", expresó.

Blair adelantó que "para el 2022 se vienen muchos planes, como el Festival de la Poesía, que se llevará a cabo del 21 al 23 de enero y desde la organización me nombraron como embajadora cultural, lo cual es una muy importante y feliz noticia, que tomo como un verdadero desafío", concluyó.