Integraron todos los organismos de conducción del Partido Demócrata puntano
Fernando Federico Quiroga fue reelecto como presidente de la Junta de Gobierno y María Ester Bazán encabeza la Convención. Quiroga rechazó los cuestionamientos de la agrupación ‘Demoliberal’: “No sorprende la actitud de este sector, lo hicieron en todos los procesos electorales para desligitimar”.
”La elección de la nueva conducción del Partido Demócrata (PD) de San Luis ha sido consentida y aprobada por la Justicia Electoral”, señaló con firmeza Fernando Federico Quiroga al salir al cruce del espacio “Demoliberal” que, a través de un comunicado de prensa, descalificó el proceso electoral.
“Pueden presentar todos los recursos que consideren, pero la realidad es que el 13 de marzo la Justicia Electoral notificó que todo el proceso ha sido aprobado”, remarcó Quiroga que fue reelecto como presidente de la Junta de Gobierno.
Destacó que lista que integra expresa un sentido de unidad, “ya que están comprendido históricos dirigentes que provienen de otros sectores del PD”. Entre otros mencionó a Rosa Gil, Gabriela Aguilera, Facundo Gil y Maurico Pestchanker.
El dirigente al defender lo actuado dentro del proceso electoral, indicó que todo se hizo sobre bases sólidas y señaló que los planteos que hicieron los integrantes de “Demoliberal” fueron rechazadas. En ese sentido recordó que en una resolución la Justicia Electoral les respondió que “no habían agotado la vía partidaria”, es decir que no había motivos para plantear nulidades.
A Quiroga no le sorprende la actitud del sector que tiene como caras visibles a Quiroga Besso y Nélida Figuerola. “Lo hicieron en todos los procesos electorales, siempre impugnan para deslegitimar a las autoridades. La Justicia Electoral les notificó el proceso y no participaron porque no pudieron o no les
interesó”.
Acotó que lo mismo sucedió con la fracción que conforma Alberto Arancibia Rodríguez que también hizo objeciones y se las rechazaron.
A partir de este fin de semana entraron en funciones los miembros de los organismos partidarios. Hubo un acto que contó con la participación de dirigentes de otros espacios políticos y del senador nacional Bartolomé Abdala. También se leyeron mensajes de apoyo y saludos de demócratas liberales de otras provincias.
La nueva conducción
Conforme a la Carta Orgánica, estas son las autoridades designadas para el periodo 2026/2029.
Honorable Convención
Presidente: María Ester Bazán
Vicepresidente primero: Mauricio Andrés Pestchanker
Vicepresidente segunda: Graciela Aguilera Cruz
Secretario general: Martín Alberto José André
Secretarios: Hilda Pedranzani, Andrés Francisco Lavalle Cobo
Junta de Gobierno
Presidente: Fernando Federico Quiroga
Vicepresidente primera: Rosa Eriberta Gil
Vicepresidente segundo: Jorge Dante Raimundo
Tesorero: Oscar Omar Gaitán
Protesorero: Emilio Pablo Bianchi
Secretaria general. Alicia Lorenzo de Romer
Secretaria de Interior. Silvia Ochoa
Secretario de Actas. Juan López Ortiz
Secretario de Prensa. Fernando Ariel García
Vocales titulares: Sergio Alfredo Cendoya, Marta Della Vedova, Rosa Vilma Salcedo Besso y Héctor Miranda.
Vocales suplentes: Carlota Carmen Nogueira, Santiago Alberto Harte, Carolina Amieva Lucero, Adrián César Zavala, Silvia Magdalena Godoy y Marcela Vásquez.
Tribunal de Disciplina:
Titulares: Facundo Amieva Stella Edith Güerci y Juan José Guevara
Suplentes: Darío Angio, Nancy Calzavara y Roberto Güerci López
Comisión Revisora de Cuentas
Titulares: Ignacio Echaide, Andrés Francisco Lavalle Cobo (h), Iris Bonilla
Suplentes: Lourdes Quiroga, María Soledad García y Edgardo García.
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