Integraron todos los organismos de conducción del Partido Demócrata puntano

”La elección de la nueva conducción del Partido Demócrata (PD) de San Luis ha sido consentida y aprobada por la Justicia Electoral”, señaló con firmeza Fernando Federico Quiroga al salir al cruce del espacio “Demoliberal” que, a través de un comunicado de prensa, descalificó el proceso electoral.

“Pueden presentar todos los recursos que consideren, pero la realidad es que el 13 de marzo la Justicia Electoral notificó que todo el proceso ha sido aprobado”, remarcó Quiroga que fue reelecto como presidente de la Junta de Gobierno.

Destacó que lista que integra expresa un sentido de unidad, “ya que están comprendido históricos dirigentes que provienen de otros sectores del PD”. Entre otros mencionó a Rosa Gil, Gabriela Aguilera, Facundo Gil y Maurico Pestchanker.

El dirigente al defender lo actuado dentro del proceso electoral, indicó que todo se hizo sobre bases sólidas y señaló que los planteos que hicieron los integrantes de “Demoliberal” fueron rechazadas. En ese sentido recordó que en una resolución la Justicia Electoral les respondió que “no habían agotado la vía partidaria”, es decir que no había motivos para plantear nulidades.

A Quiroga no le sorprende la actitud del sector que tiene como caras visibles a Quiroga Besso y Nélida Figuerola. “Lo hicieron en todos los procesos electorales, siempre impugnan para deslegitimar a las autoridades. La Justicia Electoral les notificó el proceso y no participaron porque no pudieron o no les

interesó”.

Acotó que lo mismo sucedió con la fracción que conforma Alberto Arancibia Rodríguez que también hizo objeciones y se las rechazaron.

A partir de este fin de semana entraron en funciones los miembros de los organismos partidarios. Hubo un acto que contó con la participación de dirigentes de otros espacios políticos y del senador nacional Bartolomé Abdala. También se leyeron mensajes de apoyo y saludos de demócratas liberales de otras provincias.

La nueva conducción

Conforme a la Carta Orgánica, estas son las autoridades designadas para el periodo 2026/2029.

Honorable Convención

Presidente: María Ester Bazán

Vicepresidente primero: Mauricio Andrés Pestchanker

Vicepresidente segunda: Graciela Aguilera Cruz

Secretario general: Martín Alberto José André

Secretarios: Hilda Pedranzani, Andrés Francisco Lavalle Cobo

Junta de Gobierno

Presidente: Fernando Federico Quiroga

Vicepresidente primera: Rosa Eriberta Gil

Vicepresidente segundo: Jorge Dante Raimundo

Tesorero: Oscar Omar Gaitán

Protesorero: Emilio Pablo Bianchi

Secretaria general. Alicia Lorenzo de Romer

Secretaria de Interior. Silvia Ochoa

Secretario de Actas. Juan López Ortiz

Secretario de Prensa. Fernando Ariel García

Vocales titulares: Sergio Alfredo Cendoya, Marta Della Vedova, Rosa Vilma Salcedo Besso y Héctor Miranda.

Vocales suplentes: Carlota Carmen Nogueira, Santiago Alberto Harte, Carolina Amieva Lucero, Adrián César Zavala, Silvia Magdalena Godoy y Marcela Vásquez.

Tribunal de Disciplina:

Titulares: Facundo Amieva Stella Edith Güerci y Juan José Guevara

Suplentes: Darío Angio, Nancy Calzavara y Roberto Güerci López

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares: Ignacio Echaide, Andrés Francisco Lavalle Cobo (h), Iris Bonilla

Suplentes: Lourdes Quiroga, María Soledad García y Edgardo García.