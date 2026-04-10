Para tapar la corrupción de El Caburé, Ricardo Endeiza "lo renuncia" a Trombotto

Endeiza mueve una pieza que salpica fuerte al Gobierno en medio de una causa por corrupción.

Mientras el escándalo por el robo de la cosecha en el establecimiento "El Caburé" escala a nivel nacional, Federico Trombotto ya comenzó a lustrar los zapatos y planchar la camisa para su regreso a la Legislatura provincial. La decisión, que habría madurado tras una serie de intercambios con el ahora exsecretario de Ética Pública, Ricardo André Bazla, fue blanqueada -entre líneas- esta mañana por el vicegobernador Ricardo Endeiza.



En conferencia de prensa, Endeiza intentó justificar la importancia de contar con "cada voto determinante" para alcanzar los dos tercios necesarios en el proyecto de reforma constitucional, refiriéndose puntualmente a Trombotto, que se encuentra de licencia para desempeñarse como ministro.



Sin embargo, en los pasillos de Terrazas del Portezuelo el análisis es otro: la salida de Trombotto del Ministerio de Desarrollo Productivo es una pieza de sacrificio para intentar frenar el incendio político que rodea a la gestión.



El centro del entramado: las "manos sucias" en El Caburé



La imagen pública de Trombotto dista mucho de la eficiencia administrativa que intentó proyectar al inicio de su gestión. Hoy, su nombre aparece en el centro de una de las causas más escabrosas de los últimos tiempos: la desaparición de una cosecha de maíz valuada en 2 millones de dólares.



La Justicia investiga una ingeniería diseñada para sustraer el cereal de sus dueños originales tras una intervención estatal. Lejos de una omisión involuntaria, la querella sostiene que Trombotto fue el artífice de un convenio de colaboración cuyo objetivo real era comercializar el grano de forma irregular.



Red de influencias y el cerco judicial



La figura de Trombotto no se explica sin su red de contactos. En los expedientes, su nombre surge junto a "pesos pesados" como el actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza, y Diego Amondarain (hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain).

Con la reciente caída de Ricardo Bazla, el cerco sobre Trombotto -y por ende, sobre el Gobierno- se estrecha. El juez Alfredo Cuello tiene ahora en sus manos la decisión de transformar estos señalamientos en una imputación formal. El retorno a la legislatura aparece, entonces, como un refugio político frente al avance de una causa que ya es mirada con lupa por los medios nacionales.



Un historial de "costumbres" bajo sospecha



El caso "El Caburé" parece ser solo la punta del iceberg en el historial del funcionario. El perfil de Trombotto está marcado por antecedentes recurrentes que señalan una gestión ligada a presuntos hechos de corrupción.



El año pasado fue denunciado por "asociación ilícita" en el manejo del Plan Alimentario Nutricional Escolar. Se lo acusó de estar "de ambos lados del mostrador", vinculándolo con los locales gastronómicos que proveían las viandas. El esquema terminó en tragedia administrativa con denuncias por comida en mal estado e intoxicaciones masivas en escuelas.



También se le atribuyen maniobras para beneficiar a allegados en eventos masivos. Un ejemplo claro fue la última Fiesta del Empleado Público, donde el sistema de vouchers para foodtrucks habría favorecido casi exclusivamente a comercios pertenecientes a su círculo íntimo.



Hoy, su impronta de fomentador del progreso industrial se ha fundido con la de un funcionario asediado por la Justicia, cuya única salida parece ser el repliegue estratégico hacia la Legislatura para evitar un costo político mayor al Gobierno de San Luis.

