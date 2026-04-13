El Gobierno gastó casi 300 millones de pesos para, en abril, despedir la temporada

Para incentivar el turismo a mediados de abril, cuando la temporada es un lejano letargo de lamentos, el Gobierno provincial gastó casi 300 millones de pesos en la despedida del programa “50 festivales”, un encuentro realizado en boxes de Potrero de los Funes donde tocaron Eugenia Quevedo, Algarroba.com y un puñado de artistas locales.

Con una asistencia que alcanzó a los 15 mil espectacdores, en su mayoría de San Luis, el primer análisis indica que el festival “Esto es San Luis” no cumplió sus objetivos de movilizar la economía turística. La fecha elegida para el cierre del programa no pareció la ideal.

Tampoco lo fue la distribución del gasto para los artistas. De un total presupuestado de 102 millones de pesos destinado al pago de quienes animaron la noche, la grilla contó con 16 números artísticos, de los cuales 14 cobraron menos de dos millones cada uno. Y en algunos casos los cachets fueron tan bajos que rondaron los 700 mil pesos.

La cuenta es sencilla e indica que entre dos artistas se llevaron más del 65 por ciento del monto destinado.

Pero el rubro que resultó más costoso fue el técnico, al que el Ministerio de Turismo y las Culturas destinó 166 millones de pesos aproximadamente. Con eso se pagó el escenario, las luces, el sonido, los 20 baños químicos, las carpas para los artistas, las sillas y la transmisión por streaming hecha por San Luis Más, el canal estatal.

Además, en ese monto está englobado también el rubro “Producción general”.