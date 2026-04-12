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Juan Aimale

Un chico de Santa Rosa, otra cara puntana en los Suramericanos

Juega en la Reserva de Quilmes, que marcha segunda en el campeonato. Jugará en el torneo continental en la categoría Sub 17. Es de Santa Rosa del Conlara.

Por redacción
| Hace 6 horas

La selección argentina de fútbol sub 17 que participará de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá tendrá en Juan Guillermo Aimale a su representante puntano. El joven, que juega de delantero y nació en Santa Rosa, es parte del plantel que representará al país en la competencia.

 

 

Aimale se formó en San Martín, el club de su pueblo, pero a muy corta edad empezó su itinerario por el fútbol nacional. Pasó por Rosario Central, Instituto, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia y Quilmes, donde se desempeña actualmente.

 

 

La selección argentina de fútbol debutará ante Bolivia el 13 de abril, dos días después jugará con Paraguay y el viernes 17 cerrará la fase de grupos contra el local.

 

 

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