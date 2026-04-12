Le embargaron el sueldo a Abdala por una deuda millonaria y estalló contra Poggi

El embargo del sueldo que sufrió el senador nacional Bartolomé Abdala por una deuda millonaria con el Estado Provincial fue el disparador para que el dirigente libertario se subiera a otro round con el Gobierno de Claudio Poggi. “No me vas a callar, seguiré trabajando con la misma pasión por la provincia que merecemos”, le escribió en sus redes sociales el presidente provisional del Senado de la Nación al primer mandatario provincial.

Las fuertes críticas que Abdala emana a la gestión poggista desde hace un tiempo y su interés de pelearle la gobernación a Claudio Poggi el año que viene, son –a los ojos de Bartolo- las razones por las que la Justicia provincial determinó el millonario embargo.

“En San Luis, cuando alguien se anima a discutirle el poder a la casta, se transforma en un problema. Y para la política tradicional, cuando sos un problema, también te convertís en alguien a quien operar y amedrentar”, dijo el funcionario mileísta, quien en la semana había hecho una comparación graciosa en el Senado de la Nación: “El gobierno de mi provincia está más sucio que una papa”.

Aunque Abdala dijo que todavía no había sido notificado de la medida, un juez de la provincia determinó que el Senado de la Nación embargue la dieta del senador por una deuda inmobiliaria que alcanzaría los 45 millones de pesos.

Sin embargo, a poco de conocida la noticia, Abdala se expresó en las redes sociales y dijo que la persecución que sufre no es nueva. “Es el mismo esquema de siempre: utilizar el Estado, los organismos públicos y la presión política para intentar condicionar a quienes no se alinean”.

En el escrito, el funcionario dijo que “la supuesta” medida sobre su sueldo forma parte de una “operación burda, habitual en el gobierno de Claudio Poggi, que busca dañar mi imagen”.

Además aclaró que si hay cuestiones administrativas que resolver, “se gestionarán donde corresponde y sin ningún inconveniente”. “Pero usar el Estado para operar en los medios no es serio y vuelve a mostrar cómo se maneja el poder en la provincia”.

Abdala llevó su problema particular a una generalidad al decir que la administración provincial intimó a más de cinco mil sanluiseños con una voracidad recaudatoria “que va en dirección opuesta al camino elegido por el Gobierno Nacional”. Y calificó de “impuestazo” la modalidad del oficialismo para sumar dinero a sus arcas.

“El fondo de la discusión es otro. Mientras miles de sanluiseños sufrimos una presión impositiva cada vez más alta, el gobierno provincial, encabezado por Claudio Poggi, sigue utilizando herramientas del Estado con lógica política en lugar de aliviar la carga impositiva",sostuvo.

"A mí no me van a correr. No le tengo miedo ni a ustedes ni a este tipo de maniobras. Daré todas las discusiones necesarias para que los sanluiseños tengamos la provincia competitiva que nos merecemos”, dijo y terminó con la repetición de una promesa que hizo también la semana: que La Libertad Avanza va a golear al oficialismo en las elecciones del año que viene.