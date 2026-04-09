Bartolomé Abdala: "El Caburé es la caída del relato de transparencia de Poggi"

El clima político en San Luis alcanzó una nueva temperatura tras las contundentes declaraciones del senador nacional Bartolomé Abdala. El legislador libertario arremetió contra la gestión de Claudio Poggi, utilizando la causa judicial conocida como "El Caburé" como eje central para cuestionar la integridad ética del gobierno actual.



El origen del conflicto



La causa investiga lo sucedido en un predio de casi 2.000 hectáreas ubicado en el departamento Dupuy. El campo, originalmente adjudicado a la firma El Caburé S.A. mediante el programa "Pioneros del Siglo XXI", fue recuperado por el Estado provincial en abril de 2024 tras denuncias de abandono.



Sin embargo, el escándalo estalló cuando la Justicia comenzó a rastrear el destino de una cosecha de maíz valuada en aproximadamente 2 millones de dólares, la cual habría desaparecido poco después de que la provincia tomara posesión del lugar.



Críticas a la gestión de Ética Pública



Abdala fue especialmente duro al referirse a la situación de Ricardo Bazla, ex secretario de Ética Pública y Control de Gestión. Para el senador, el reciente alejamiento de Bazla —quien enfrenta un pedido de indagatoria por parte del fiscal Leandro Estrada por presunta defraudación al Estado— no fue una decisión personal voluntaria.



"Fue una huida. El pedido de licencia de Bazla fue en realidad una exigencia del entorno del Gobernador para intentar esconder bajo la alfombra el escándalo", sentenció Abdala.



Un escenario de "hipocresía"



Para el referente de La Libertad Avanza, el caso El Caburé representa la "caída del relato de transparencia" que el actual mandatario provincial utilizó como bandera de campaña. Según el legislador, existe una contradicción flagrante entre el discurso oficial y el accionar de los funcionarios en territorio.



A este panorama de tensión se sumó la denuncia de Abdala sobre actos de vandalismo en su estudio jurídico particular en la ciudad de San Luis. El senador no dudó en vincular este hecho con la coyuntura política, acusando al gobierno local de permitir una "zona liberada" para amedrentar voces disidentes.



Por el momento, la Justicia continúa recolectando pruebas para determinar las responsabilidades materiales e intelectuales detrás de la millonaria pérdida del cereal.

