Con tres atletas puntanos, comienzan los Juegos Suramericanos de la Juventud

Entre los 250 atletas que representarán al país a partir del domingo 12 de abril en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se harán en Panamá, habrá tres puntanos que con sus sueños, sus ilusiones, pero fundamentalmente con su talento y su esfuerzo, pondrán en alto la bandera deportiva de la provincia. La ciclista María Paz Peralta, la taekwondista Melissa González Vega y el levantador de pesas Alvaro Matricardi serán parte de la delegación celeste y blanca.

Argentina tendrá representación en los 23 deportes del calendario oficial de la competencia, destinada para atletas de entre 14 y 17 años y que se desarrollará desde el domingo hasta el 25 de abril.

La primera puntana en ver acción en la compentencia será Peralta, quien el sábado 18 correrá en la Cinta Costera 3 de Panamá los 92 kilómetros de la exigente prueba de ruta. “Me preparé mucho para este momento, voy a dar todo de mí en cada pedaleada”, dijo a El Diario de la República la joven de 15 años, una de las más chicas de la carrera.

Las expectativas de María Paz son mejorar sus tiempos y sumar experiencia en la que será su segunda competencia internacional.

El 21 de abril comenzará la participación de Melissa González Vega, una joven taekwondista que participará en la categoría de menos de 63 kilos. En la actualidad, la joven hace la preparación en México con la selección argentina, donde consiguió la medalla de oro en su categoría y luego de pasar unos dias en San Luis, viajará a Panamá para ser parte del encuentro.

La participación de Álvaro, en tanto, tendrá que esperar un poco más. Está previsto que la categoría de 65 kilos, donde compite el joven villamercedino, se realice el miércoles 22 de abril a las 12 del mediodía, en el primer día de Levantamiento de Pesas en Panamá.

"Voy con unas expectativas muy buenas. Siento que estoy en un momento muy positivo y quiero pelear el oro. Al podio me voy a subir, voy a dejarlo todo y tratar de superarme", señaló, muy optimista, el deportista a El Diario de la República.